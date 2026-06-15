La gran noche solidaria de Marbella regresa: así será la III Gala Benéfica de la Fundación Sierra Blanca

Las claves

Las claves Generado con IA La III Gala Benéfica de la Fundación Sierra Blanca se celebrará el 25 de junio en La Cabane Marbella con representantes del tejido empresarial, social y cultural. La recaudación del evento será destinada a proyectos sociales de la Fundación Sierra Blanca y entidades colaboradoras como Cáritas Marbella, Fundación Lágrimas y Favores y Fundación Gasol. Antonio Banderas será el invitado especial de la gala, que contará con la presentación de Lidia Torrent y una subasta benéfica conducida por Ingrid Betancor. El evento cuenta con el respaldo de empresas destacadas como Bentley Marbella, Banco Santander y Sacyr, fundamentales para el éxito de la iniciativa solidaria.

El próximo 25 de junio a partir de las 20.00 horas, La Cabane Marbella será el escenario para la tercera edición de la Gala Benéfica de la Fundación Sierra Blanca.

Esta cita se ha consolidado como uno de los principales encuentros solidarios de la Costa del Sol, según ha informado la Fundación en un comunicado.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, la Fundación volverá a reunir a representantes del tejido empresarial, instituciones, colaboradores y personalidades del ámbito social, cultural y deportivo con un objetivo común: seguir generando oportunidades y apoyando proyectos que contribuyan a mejorar la vida de las personas.

Desde su creación, la Fundación Sierra Blanca trabaja para contribuir al desarrollo social y humano de la Costa del Sol, impulsando iniciativas que generan un impacto positivo y duradero en la comunidad.

Con Marbella como punto de partida, la Fundación promueve proyectos orientados a crear oportunidades, fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su labor se sustenta en valores como la solidaridad, la igualdad de oportunidades, el esfuerzo y la colaboración, convencida de que el progreso de un territorio debe ir siempre acompañado del bienestar de las personas que lo forman.

La recaudación obtenida durante el evento se destinará íntegramente a apoyar los proyectos sociales impulsados por la Fundación Sierra Blanca y por las distintas entidades con las que colabora de forma activa.

Entre ellas se encuentran Cáritas Marbella, Fundación Lágrimas y Favores, Fundación Gasol, Fundación Cesare Scariolo, Fundación José Luis Martín López, Ciudad de los Niños y Despertar Sin Violencia, además de otras iniciativas sociales y proyectos propios desarrollados por la Fundación.

La gala contará con la presencia de Antonio Banderas como invitado especial. El actor, director y productor malagueño, reconocido internacionalmente y estrechamente vinculado a numerosas iniciativas solidarias, volverá a respaldar una cita que busca movilizar a la sociedad en favor de quienes más lo necesitan.

La velada estará presentada por Lidia Torrent, una de las comunicadoras más reconocidas del panorama nacional, mientras que la subasta benéfica estará conducida por la periodista Ingrid Betancor, profesional con una amplia trayectoria en medios de comunicación y una sólida vinculación con la actualidad social y cultural.

La III Gala Benéfica cuenta con el respaldo de destacadas empresas que han querido sumarse a esta iniciativa solidaria. Como patrocinadores oficiales participan Bentley Marbella / C. de Salamanca, Banco Santander, Nosh, Sacyr, Hospital Recoletas Salud Marbella, Grupo MLC (MLC luz y gas), RM y Mediterraneum Paisajismo, cuyo compromiso resulta fundamental para hacer posible el desarrollo de esta cita.