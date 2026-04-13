Cierra tras 30 años la discoteca Olivia Valere, punto de encuentro de la jet set: pasaron por ella Mick Jagger o Paris Hilton

Las claves nuevo Generado con IA La discoteca Olivia Valere de Marbella cierra tras casi 30 años siendo referente del ocio y punto de encuentro de la jet set internacional. Por sus salas pasaron celebridades como Mick Jagger, Prince, Paris Hilton, Julio Iglesias, Liz Taylor y Sean Connery. El club pasa a llamarse Bonbonniere y será gestionado por el empresario británico Joe Fournier y Mandala Group de México durante los próximos diez años. La familia Valere mantendrá el dinner show LOV en el Palacio de Babilonia, como nueva apuesta de ocio musical y gastronómico.

La discoteca Olivia Valere, que ha sido durante décadas un referente del verano en la Costa del Sol, cierra tras casi treinta años como punto de encuentro de la 'jet set' de Marbella, ya que por sus salas han pasado iconos internacionales como Mick Jagger, Eva Longoria, Prince o Bruce Willis.



Otros nombres muy conocidos como Julio Iglesias, Liz Taylor, Sean Connery, Paris Hilton o Adnan Kashoggi también disfrutaron de esta discoteca, que cambia de manos y pasa a llamarse Bonbonniere, han indicado a EFE fuentes próximas a la familia de la empresaria francesa.



Tras la muerte en junio de 2022 de Olivia Valere, a la que muchos consideran "la reina de la noche marbellí", se hizo cargo de la discoteca el pequeño de los tres hijos de la empresaria, Xavier Valere, y el último que tuvo con el abogado francés Philippe Valere.

Desde que se puso al frente de la discoteca, Xavier Valere ha apostado por integrarse en el circuito de los grandes disc jockeys, pero "es muy caro" y ha terminado desistiendo, según comentan desde la familia.



Además, tanto el perfil del cliente habitual de Olivia Valere como la forma de ocio han cambiado mucho durante estos años y a la familia Valere -inmersa en una batalla judicial por la herencia de la empresaria- les ha resultado muy complicado entrar en él con éxito.



Los herederos han optado por alquilar la discoteca, aunque mantendrán el 'dinner show' LOV, un local ubicado en el Palacio de Babilonia y en el que se combina experiencia musical y gastronómica, en una nueva forma de entender el ocio nocturno.



Durante los próximos diez años, la gestión de lo que hasta hoy era discoteca Olivia Valere estará en manos del multimillonario británico y boxeador Joe Fournier y sus socios en España, los mexicanos Mandala Group, liderado por la familia Altamirano.



Bonbonniere, referente del ocio nocturno 'premium' y con presencia en Tulum (México) y Mykonos (Grecia), desembarca en España con la apertura de dos establecimientos en enclaves estratégicos, uno en Madrid y otro en esta discoteca marbellí.