Cae un violento grupo de delincuentes que golpeaba a los dueños de chalets en Marbella para vaciar sus cajas fuertes

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional y la Policía de Albania han desarticulado un grupo criminal que robaba con violencia en chalets de Marbella, empleando armas de fuego para intimidar a las víctimas. Los delincuentes seleccionaban viviendas de personas con alto poder adquisitivo y adoptaban medidas sofisticadas de seguridad, como el uso de pasamontañas y vehículos con matrículas falsas. Durante la operación se detuvo a cuatro miembros del grupo en Albania, Italia y Barcelona, incautándose más de 10.500 euros, relojes de lujo y bolsos valorados en más de 50.000 euros. Dos de los detenidos han ingresado en prisión y se arrestó también a una mujer en Barcelona, mientras la investigación continúa abierta.

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Albania, ha desarticulado un grupo criminal itinerante implicado, presuntamente, en robos con violencia en casas habitadas utilizando armas de fuego.

Los integrantes de la red amenazaban a las víctimas para localizar los objetos de gran valor, dinero y las cajas fuertes.

Adoptaban numerosas medidas de seguridad como ocultar el rostro con pasamontañas o adquirir los vehículos y teléfonos con identidades falsas o de terceros deshaciéndose de ellos cada poco tiempo para evitar ser descubiertos.

A los presuntos autores se les imputan los delitos de grupo criminal, lesiones, robo con violencia y falsedad documental ingresando dos de ellos en prisión.

La investigación se inició como consecuencia de cuatro robos con violencia e intimidación en casa habitada ocurridos en la localidad de Marbella en el año 2024.

Coches de alta gama

Los presuntos autores se desplazaban por todo el territorio nacional con coches de alta gama y gran cilindrada, los cuales adquirían en otro país europeo con documentación falsificada o a nombre de terceras personas.

Las matrículas eran dobladas y sustituidas por otras que compraban en páginas webs dedicadas a compraventa de vehículos pudiendo constatar que mínimo hasta en nueve ocasiones las sustituyeron por las de otros vehículos coincidentes en marca y modelo.

En España estaban afincados en Cataluña, contando con infraestructura y colaboradores en Alicante, Murcia y Málaga.

Se alojaban en zonas rurales aisladas y de difícil acceso y se comunicaban con líneas de teléfono a nombre de terceros, con identidades inexistentes o de terceras personas falsificando la documentación. Los investigadores pudieron constatar que cada dos semanas realizaban un alta nueva.

El modus operandi consistía en seleccionar primeramente a las víctimas, personas de un alto nivel adquisitivo que vivían en chalets adosados o viviendas unifamiliares.

El asalto lo cometían tres personas mediante escalo y forzamiento de puertas y ventanas y, normalmente, entre las 19:00 y 02:00 horas.

Se comunicaban mediante walkie-talkie con pinganillos escondidos en el pecho para evitar el uso de teléfonos móviles.

En el exterior permanecía el cuarto miembro del grupo en el interior del vehículo para alertar de cualquier presencia policial y prepara la huida de forma rápida y segura una vez conseguido el botín.

El conductor ocupa el rol más valorado por su dilatada experiencia y gran pericia al volante, sin abandonar nunca su puesto y separándose a escasos metros del inmueble para evitar llamar la atención.

Sus objetivos siempre eran joyas, relojes exclusivos y dinero y, una vez lo conseguían, lo escondían en zulos en el monte o zonas apartadas.

Operación

Tras conseguir la identificación de los cuatro miembros del grupo se estableció un dispositivo que se llevó a cabo en dos fases.

La primera de ellas en Albania en el mes de septiembre del año 2025 donde se realizaron cuatro entradas domiciliarias logrando el arresto de uno de los investigados. Otro de los miembros fue localizado en Italia, ejecutándose la OEDE correspondiente para su detención.

La segunda fase se desarrolló en Barcelona el pasado mes de enero, donde se llevaron a cabo entradas en dos domicilios consiguiendo la detención de dos varones.

Se localizaron más de 10.500 euros, cuatro relojes de lujo y diversos bolsos de alta gama valorados en más de 50.000 euros. Además, otro de los miembros del grupo, asentado en la localidad de Benidorm, fue detenido y extraditado a Italia por tener una OEDE en vigor y ser reclamado por dichas autoridades.

La operación culminó con el paso a disposición de la autoridad judicial de los cuatro detenidos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, lesiones y falsedad documental, ingresando dos de ellos en prisión.

Además, el pasado miércoles se detuvo en Barcelona a una mujer vinculada por su presunta implicación con dichos hechos. Actualmente la investigación sigue abierta no descartando nuevas detenciones.