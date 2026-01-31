Prisión para los dos presuntos autores de dos tiroteos entre familias en Marbella

Las claves nuevo Generado con IA Dos personas han ingresado en prisión provisional como presuntos autores de dos tiroteos recientes entre familias en Marbella. En total, siete personas han sido detenidas durante la investigación; cinco de ellas están en libertad con cargos tras declarar ante la policía. Los tiroteos, ocurridos el 2 de diciembre y el 3 de enero, están relacionados y se deben a desavenencias sentimentales entre dos familias. En los registros domiciliarios se incautaron dos armas de fuego reales, munición, armas simuladas y dinero en efectivo.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos principales investigados por los dos tiroteos registrados recientemente en Marbella, según ha informado la Policía Nacional. Ambos están considerados presuntos autores materiales de los disparos.

En total, siete personas han sido detenidas en el marco de esta investigación. Cinco de ellas ya han sido oídas en declaración en dependencias policiales y han quedado en libertad con cargos, mientras que los otros dos arrestados han pasado este viernes a disposición judicial, que ha acordado su encarcelamiento provisional.

Los hechos investigados se produjeron los pasados días 2 de diciembre y 3 de enero en la ciudad de Marbella, sin que consten personas heridas por arma de fuego. Según las pesquisas policiales, ambos tiroteos están relacionados entre sí y tienen como trasfondo desavenencias de índole sentimental entre dos familias.

En el operativo desarrollado se han practicado dos registros domiciliarios en Marbella, en los que los agentes han intervenido dos armas cortas reales de fuego, munición, diversas armas simuladas y dinero en efectivo.

La actuación policial ha contado con un amplio despliegue de medios, en el que han participado más de medio centenar de agentes. La investigación ha estado liderada por el Grupo de Homicidios UDEV II de la Comisaría de Marbella, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes II y la UPR de la misma plantilla, además del apoyo de otras unidades a nivel provincial y central, entre ellas Medios Aéreos, Guías Caninos, GOES y GOIT.

Desde la Policía Nacional destacan que la operación ha permitido esclarecer unos hechos de especial gravedad, evitar nuevos episodios violentos y retirar armas de fuego del entorno de los investigados.