Marbella va a FITUR con cifras récord y reconocimiento global como destino turístico de excelencia

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en la presentación de los actos en Fitur.

Marbella acudirá a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que tendrá lugar en Madrid entre el 21 y el 25 de enero, respaldada por unos buenos resultados turísticos y el reconocimiento internacional como destino de referencia.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha presentado este viernes el nuevo vídeo promocional y ha asegurado que la delegación municipal mantendrá más de 70 encuentros de trabajo para seguir posicionando a la localidad como referente de calidad, sostenibilidad y desestacionalización.

Muñoz ha destacado que la ciudad afronta esta edición “con un aval incontestable, el de unas cifras récord que superan incluso las de 2019”, consolidando la apuesta municipal por un modelo centrado en la rentabilidad y la excelencia.

Durante 2025, Marbella lideró la rentabilidad hotelera en España, alcanzando un impacto económico por pernoctaciones de 594 millones de euros, un 53% más que antes de la pandemia. Los datos reflejan, además, el mejor ejercicio de la serie histórica.

“Hasta noviembre hemos cerrado un año espectacular, con más de 700.000 viajeros, un 75% internacionales, y 2,5 millones de pernoctaciones”, ha señalado la regidora, resaltando el aumento del empleo turístico incluso en meses de menor ocupación.

La estrategia de promoción impulsada por el Ayuntamiento ha recibido reconocimientos como el Premio a la Excelencia Turística de los ‘Premios SIE’ y el galardón a la Inteligencia Artificial en Destinos en los ‘Premios Digitales de Tourist’.

Entre los grandes eventos acogidos en 2025 destacan el Ironman 70.3, con un impacto estimado de 60 millones de euros, y el Congreso Mundial de Turismo y Salud, que reunió a 250 profesionales internacionales.

El nuevo año arranca con el ‘Premio Q 2026’ otorgado por el Instituto para la Calidad Turística y Sostenibilidad (ICTES) y la inclusión de Marbella por American Express Travel entre los diez destinos imprescindibles del mundo para 2026, siendo la única ciudad española seleccionada.

El vídeo promocional, con música de Juan de Lola, locución de Jesús Olmedo y dirección de Jaime Varela, refleja, según Muñoz, “la esencia de la localidad como destino de referencia, en el que Marbella no necesita guion y cada persona puede escribir su propia historia”.