Waldorf Astoria abrirá en Marbella su primer hotel en España: una inversión de 220 millones de euros

La mítica cadena hotelera Waldorf Astoria va a abrir su primer hotel en España y lo va a hacer en Marbella.

Es la marca más exclusiva del grupo Hilton, prevén una inversión de 220 millones de euros y estará operativo en 2029.

Así lo han anunciado este viernes en la presentación oficial del proyecto en Nueva York, que será llevado a cabo por Higuerón Developments.

El futuro Waldorf Astoria Marbella será el eje central del nuevo Higuerón Marbella Golf Resort, una transformación integral del histórico Marbella Golf con más de un millón de metros cuadrados.

El complejo albergará 120 habitaciones y suites, junto a otras tantas residencias gestionadas por la marca, que combinarán privacidad y servicios propios de un resort de ultralujo.

La propuesta arquitectónica contará con la participación de tres ganadores del Premio Pritzker y con la actualización del campo diseñado en 1994 por Robert Trent Jones Sr.

El establecimiento integrará además un country club completamente renovado, un spa de 750 metros cuadrados, piscinas interiores y exteriores, gimnasio, espacios wellness y una oferta gastronómica que incluirá restaurantes de autor, lobby bar y áreas exteriores concebidas para experiencias exclusivas.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha acudido a Nueva York y ha asegurado que “representa un hito para la ciudad y consolida el liderazgo en el turismo de máxima categoría. Este resort abrirá una nueva etapa para reforzar nuestro posicionamiento en este mercado exclusivo”.

Muñoz ha estado acompañada el vicepresidente Lujo EMEA de Hilton, Dan Wakeling, y el CEO de Higuerón Developments, Javier Rodríguez.

Por otra parte, el presidente y director ejecutivo de Hilton, Chris Nassetta, ha afirmado que “Waldorf Astoria Hotels & Resorts es desde hace tiempo sinónimo de lujo sin igual en los destinos más codiciados del mundo y estamos encantados de volver a trabajar con Higuerón Developments para introducir la marca en Marbella, lo que supone el debut de Waldorf Astoria en España”.