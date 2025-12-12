Operativo policial en Marbella en una investigación bajo secreto: aseguran que no hay heridos ni muertos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desplegado un operativo en el bosque de Las Chapas, en Marbella, en el marco de una investigación bajo secreto de sumario. Vecinos alertaron al 112 sobre la presencia de un grupo de personas armadas adentrándose en el parque natural de Ricmar alrededor de las 8.50 horas. Fuentes policiales aseguran que, hasta el momento, no se han registrado heridos ni fallecidos durante la actuación. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varias patrullas policiales rastreando la zona del bosque.

La Policía Nacional se encuentra actuando esta mañana en Marbella en el marco de una investigación policial que se encuentra en curso bajo secreto de sumario. Desde la Comisaría Provincial de Málaga no han aportado detalles al respecto de los hechos, que han tenido lugar en Las Chapas, en Marbella, ya que todas las actuaciones han sido declaradas como secretas.

Fuentes policiales aseguran que no constan heridos ni muertos en la actuación. Si bien, vecinos del entorno del Bosque de Ricmar han dado aviso al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertando de la presencia de un grupo de personas que portaban al menos un arma de fuego hacia las 8.50 horas. Al parecer, se estaba adentrando en el citado parque natural.

En redes sociales han trascendido, además, unas imágenes, adjuntas en esta noticia y publicadas por Marbella se queja, donde varias patrullas de la Policía Nacional se encontraban en el bosque rastreando la zona.

