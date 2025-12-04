Tiroteo en Marbella: un joven de 26 años resulta herido tras recibir un disparo en la tibia

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 26 años resultó herido tras recibir un disparo en la tibia en la Avenida Miguel de Cervantes, Marbella. El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas y la víctima fue trasladada al Hospital Costa del Sol. El disparo se realizó presuntamente desde un coche de alta gama color azul; al menos dos personas, conocidas por la policía, están implicadas. Uno de los implicados tiene antecedentes por tentativa de homicidio y el caso se suma a otros tiroteos recientes en la ciudad.

Nuevo tiroteo en la Costa del Sol. A última hora de ayer miércoles, 3 de diciembre, un joven de 26 años tuvo que ser evacuado al Hospital Costa del Sol tras recibir un disparo en la tibia.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 112 Andalucía, que indican que el suceso tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas.

De acuerdo con este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, a esa hora el teléfono 112 recibió un aviso por la presencia de un varón herido por arma de fuego.

Fuentes cercanas al caso señalaron a EL ESPAÑOL de Málaga que, al parecer, la agresión con arma de fuego se habría realizado desde un coche de alta gama color azul.

La víctima se encontraba en la Avenida Miguel de Cervantes, en Marbella.

Ante la gravedad de los hechos, se trasladó la información a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios de emergencias sanitarias.

Desde la Policía Local confirmaron que el joven sufría una herida de bala en la tibia, teniendo que ser trasladado al hospital Costa del Sol.

Este incidente viene a sumarse al ocurrido días atrás en la localidad marbellí. En ese caso, el tiroteo tuvo lugar a mediodía en la terraza de una cafetería ubicada en la calle Alfredo Palma, junto a la barriada de Las Albarizas.

De la misma forma, fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que al menos son dos los implicados en este incidente, viejos conocidos de la Policía Nacional. Además, uno de ellos, tenía antecedentes por un delito de tentativa de homicidio.