Reabre un histórico centro comercial en Marbella 30 años después: 20.000 metros cuadrados en cuatro plantas

Marbella ha recuperado uno de sus centros comerciales más emblemáticos. El histórico Marbell Center, cerrado durante más de tres décadas, ha reabierto parcialmente sus puertas tras una profunda intervención que marca el inicio de una nueva etapa para el edificio, con 20.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas.

La vuelta a la actividad del inmueble se ha estrenado con la apertura de Venus Homes. La nueva tienda, ubicada en los bajos del complejo, ocupa 1.600 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de un millón de euros, además de la creación de 14 empleos.

Su oferta combina decoración, mobiliario, artículos para el hogar, textil, baño, papelería, juguetería, jardinería, ferretería y productos de piel de Ubrique.

Tras esta primera apertura, la remodelación de Marbell Center continúa avanzando. El plan incluye nuevos accesos y fachadas, espacios diáfanos y la incorporación de operadores de gran formato, zonas de ocio y restauración, servicios de proximidad y áreas logísticas adaptadas a las necesidades actuales del mercado.

El proyecto, ejecutado por el grupo inmobiliario López Real Inversiones, liderado por José Luis López, conocido como ‘El Turronero’ contempla una inversión global de 25 millones de euros.

Apertura de la primera tienda del nuevo Marbell Center.

Entre las firmas confirmadas figuran McDonald’s, Fitness Park, Pause & Play, Souldpark y Sushisom, además de un gran operador de alimentación que instalará un supermercado como uno de los principales atractivos del complejo.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destacó en la inauguración que esta reapertura “supone recuperar un espacio emblemático para Marbella e impulsa una nueva etapa llena de oportunidades”, subrayando además que la actuación “reactiva un enclave estratégico entre Ricardo Soriano, el Paseo Marítimo y la Plaza Ramón y Cajal y evidencia la capacidad del municipio para seguir atrayendo inversión”.

La regidora agradeció la apuesta de los promotores “por su confianza en Marbella” y recordó que el edificio “fue durante muchos años una referencia comercial en pleno corazón de la ciudad”, por lo que su recuperación “ha sido una aspiración compartida durante mucho tiempo”.