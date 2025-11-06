Hallan a un hombre con una herida de bala en la pierna en un coche en Marbella: no se teme por su vida

Un agente y un vehículo de la Policía Nacional. Policía Nacional

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre fue encontrado herido de bala en una pierna dentro de un coche en Marbella por una patrulla de la Policía Nacional. El herido fue trasladado a un hospital, pero no se teme por su vida según fuentes policiales. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y, por ahora, no hay detenidos relacionados con el caso.

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras localizar en la noche de este pasado miércoles a una persona herida de bala en un coche en Marbella (Málaga).

Así lo han confirmado fuentes policiales, quienes han precisado que fue una patrulla la que localizó la pasada noche un vehículo con dos ocupantes en su interior.

Uno de los pasajeros presentaba una herida de arma de fuego en una pierna y no se teme por su vida; aunque el herido fue evacuado a un hospital de la localidad.

Tras descubrir a la víctima, hay abierta una investigación para el total esclarecimiento de los hechos, sin que consten detenciones por el momento, según han indicado las mismas fuentes.