Un atracador huye al mar para evitar ser arrestado en Marbella: amenazó con un cuchillo a un médico

Un hombre de origen cubano ha sido detenido este martes por la mañana en Marbella, después de intentar atracar a un médico al que amenazó a punta de cuchillo. Lo llamativo del asunto es que el hombre decidió huir del lugar a bordo de una bicicleta que, según fuentes cercanas al caso, parecía ser robada, y abogó por lanzarse al agua, nadando hacia adentro, con la esperanza de no ser interceptado por los agentes.

Los hechos han ocurrido este martes, unos minutos antes de las 10.00 horas. Al parecer, el individuo se topó con el médico en una zona de aparcamientos juto a un hospital y le atracó a punta de navaja, sin llegar a herirle. Así, huyó de la zona hasta que fue localizado por los agentes, a pocos metros de la playa de San Ramón, donde decidió que sería una gran opción abandonar la bicicleta y lanzarse al mar sin ropa, pero con un casco de moto puesto.

La circunstancia ha generado un gran revuelo en la zona, activándose unidades de la Policía Local y Bomberos de Marbella, aunque la Policía Nacional también conocía desde hace años al detenido, que lleva bastante tiempo dando problemas en Marbella. Sin ir más lejos, hace unos días, explican las fuentes, robó también un kayak, del que tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil y con el que amenazaba con "llegar a Marruecos".

Al parecer, el hombre, que padece problemas mentales, ha protagonizado robos por toda la Costa del Sol en los últimos años, según las mismas fuentes, y aunque llevaba unos años "estable", desde hace unos meses está muy activo.

La Policía Local de Marbella fue quien acabó deteniéndole esta vez por los supuestos delitos contra el orden público (desobediencia y resistencia), amenazas y hurto. Sin embargo, no fue tarea fácil, ya que tuvieron incluso que utilizar una lancha para llegar hasta él, como se recoge en algunos vídeos que han sido compartidos en redes sociales.