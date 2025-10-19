La reforma de la carretera Marbella-Istán alcanza el 80% de ejecución y finalizará antes de fin de año
Las estimaciones de la Junta de Andalucía fijan para antes de final de año la terminación de los trabajos. La inversión ronda los 4,7 millones de euros.
La reforma integral de la carretera Marbella-Istán (A-7176) alcanza ya el 80% de ejecución y se encuentra en su fase final. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien ha visitado la obra junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
Los trabajos de acondicionamiento y urbanización afectan al tramo entre la antigua N-340 y la autovía A-7. La actuación, que supone una inversión de 4,7 millones de euros, está financiada al 60% por la Junta de Andalucía y al 40% por el Ayuntamiento de Marbella.
Se trata de una "obra necesaria con la que ganaremos en seguridad vial en uno de los accesos más transitados de Marbella, donde conviven vecinos, peatones y vehículos en un entorno urbano que necesitaba una intervención integral".
"Carreteras que durante años fueron vías de conexión rápida pero ahora son también espacios urbanos que deben ser seguros para peatones y ciclistas", ha remarcado.
De acuerdo con las previsiones actuales, si se cumple el calendario actual, la obra debe estar lista a finales de año. El desarrollo de la actuación se vio afectado por dificultades con los servicios afectados, que elevó el coste final de la operación.
Por su parte, la alcaldesa de Marbella ha puesto en valor el alto grado de ejecución de una intervención "demandada por los vecinos y absolutamente necesaria para garantizar una movilidad más segura y fluida".
Ha subrayado que la carretera tiene un marcado carácter urbano, al conectar numerosas urbanizaciones, zonas residenciales y equipamientos tan importantes como los centros educativos del entorno.
Muñoz ha destacado que la obra "no solo moderniza el trazado y mejora la seguridad vial, sino que también incorpora aceras, un carril ciclista e iluminación, lo que transforma por completo el acceso norte a Marbella".
Entre las principales actuaciones destacan la creación de arcenes de 1,5 metros, la construcción de acerados de 2,5 metros de ancho en ambos márgenes y la ejecución de cuatro nuevas glorietas que canalicen el tráfico y reduzcan las velocidades actuales.