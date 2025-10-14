Intenta apuñalar a un hombre y se refugia en su parroquia de confianza en Marbella: portaba dos cuchillos enormes

Un hombre ha sido detenido en la tarde de este martes en el interior de la Parroquia Divina Pastora de Marbella tras intentar apuñalar a otro hombre.

El varón, del que no han trascendido datos, habría intentado apuñalar con un cuchillo de grandes dimensiones a otro en plena vía pública, concretamente, en la zona de la calle Serenata. Tras ello, este se ha dado a la fuga, refugiándose en el interior de la iglesia de la Divina Pastora, que suele frecuentar a menudo, según señalan las fuentes consultadas.

Tras ser informado por la Policía Nacional sobre los hechos, el párroco del templo ha intentado conversar con el hombre, que portaba dos cuchillos de grandes dimensiones en las manos, para intentar calmarlo. En un momento de la conversación, este se ha puesto de rodillas y ha arrojado al suelo uno de los cuchillos y ha intentado autolesionarse con el otro.

Sin embargo, los agentes de la Policía Nacional han mediado reduciéndolo con una pistola táser. Así, el arrestado ha sido conducido a dependencias policiales para tomarle declaración. Fuentes cercanas al caso han indicado que tras el intento de apuñalamiento --ha intentado clavarle el arma en la zona del estómago--, la víctima no ha sufrido lesiones de importancia y se encuentra en buen estado.