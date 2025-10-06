Ingresa en prisión el hombre de 38 años detenido por matar a tiros a Hamko, rapero sueco, en Marbella

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Marbella, en funciones de guardia, ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar presuntamente a un joven de nacionalidad sueca el pasado viernes en Marbella.

El detenido, de 38 años y sueco con raíces afganas, se acogió a su derecho a no prestar declaración y será investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato que, de llegar a término, será sometido a juicio mediante un jurado popular. La causa será instruida en esta misma Sección de Instrucción.

El muerto es Hamza Karimi, más conocido por todos en el mundo del gangsta-rap sueco como Hamko. Se encontraba en España de vacaciones tras haber cumplido hace muy poco tiempo una condena por el intento de asesinato de un menor de 14 años en marzo de 2020. Le disparó en varias ocasiones en la zona del estómago.

La víctima, que recibió varios disparos a quemarropa, fue trasladada inicialmente en estado grave al Hospital Costa del Sol, certificándose su fallecimiento horas después. Las imágenes del asesinato de Hamza Karimi han dado la vuelta al mundo. Mientras se encontraba fumando y hablando por teléfono en la avenida José Banús, sobre las 14.30 horas de este viernes, se le acercó a sangre fría el tirador, que no dudó en disparar en más de diez ocasiones.

Hamko mantenía diversos vínculos con el crimen organizado de Estocolmo y estaba "amenazado", siempre según los medios del citado país. Un extremo que está siendo investigado por la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco), que se ha hecho cargo del caso.

Se desconoce por el momento si el tirador tenía o no relación con una banda del sur de Estocolmo a la que Hamko pudo estar vinculado en su día.