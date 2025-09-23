La Guardia Civil intercepta una embarcación con 192 garrafas de gasolina en Marbella: hay 3 detenidos

Nuevo pulso del narcotráfico a las autoridades en la costa malagueña. La Guardia Civil ha intervenido al sur de la localidad de Marbella una embarcación semirrigida de alta velocidad con un total de 192 botellas de gasolina en su interior, es decir, unos 3.500 litros de combustible.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 19 de septiembre, cuando los agentes del Servicio Marítimo Provincial recibieron el aviso de la Central Operativa de Servicio (COS) comunicando que se había detectado una embarcación a gran velocidad a unas nueve millas náuticas al sur de Marbella que podría ser, casi sin duda, una narcolancha.

Una vez en la zona, se localizó esta barca con gasolina dirigiéndose hacia la zona de Chiringuito Ttiana en Marbella, detectándose cómo otra barca salía desde la orilla a su encuentro. Al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, ambas embarcaciones iniciaron maniobras evasivas a toda velocidad.

Así, los ocupantes de la lancha perseguida comenzaron a tirar por la borda lo que parecían garrafas de gasolina, comenzando su persecución e interceptación. Tras la detención de la misma, son intervenidas a bordo 136 garrafas de unos 20 litros cada una y localizándose a la deriva otras 56 más que habían arrojado al mar durante la persecución con el peligro de la contaminación del medio marino. En total han sido incautados unos 3.500 litros de gasolina.



Asimismo, fueron detenidos los 3 ocupantes de la embarcación por un delito de tenencia de sustancias inflamables que, junto con las diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.