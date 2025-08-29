Dos semanas sin Andrew, desaparecido en Marbella: su entorno está desesperado sin noticias

La última vez que alguien le vio con vida fue el pasado 15 de agosto. Ese día, Andrew J.W. salió de su vivienda con móvil y cartera en su coche, un Volkswagen Golf de color negro. Dos semanas después, no hay rastro de él ni de su vehículo.

Andrew tiene 66 años y nació en Gran Bretaña, pero llevaba tiempo viviendo en Marbella, donde ha desaparecido. Según los datos que ha difundido la Asociación SOS Desaparecidos, Andrew mide 1.70 metros, es de complexión normal, tiene el pelo negro y barba canosa.