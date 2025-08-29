Dos semanas sin Andrew, desaparecido en Marbella: su entorno está desesperado sin noticias
El británico, de 66 años, desapareció el pasado 15 de agosto. No localizan tampoco su vehículo, un Volskwagen Golf de color negro.
La última vez que alguien le vio con vida fue el pasado 15 de agosto. Ese día, Andrew J.W. salió de su vivienda con móvil y cartera en su coche, un Volkswagen Golf de color negro. Dos semanas después, no hay rastro de él ni de su vehículo.
Andrew tiene 66 años y nació en Gran Bretaña, pero llevaba tiempo viviendo en Marbella, donde ha desaparecido. Según los datos que ha difundido la Asociación SOS Desaparecidos, Andrew mide 1.70 metros, es de complexión normal, tiene el pelo negro y barba canosa.
Sus amigos en España han intentado colgar su cartel por todos los grupos de extranjeros en la Costa del Sol, pero conforme van pasando los días, cada vez están más preocupados. Nadie sabe nada de él. Algunos de ellos creen que es extraño que si se hubiera ido por su propio pie no hubiera dejado atrás a sus queridos gatos.
Uno de sus amigos asegura que ha peinado toda Marbella, ha hecho llamadas, enviado mensajes y whatsapps, pero ni rastro de Andrew. Denunciaron su desaparición el domingo después de que desapareciera, esperanzados por tener una pista, pero no tienen ninguna novedad desde aquel día festivo.
La colaboración ciudadana es fundamental en estos casos, por ello si tienes alguna pista sobre su paradero puedes llamar al 112 o a Sos Desaparecidos, que tiene un teléfono disponible las 24 horas del día: 868.28.67.26.