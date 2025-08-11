Un testigo de la pelea multitudinaria con un menor apuñalado en Marbella: "El pánico nos hizo escondernos"

Kevin (nombre ficticio) no va a olvidar nunca la madrugada del sábado. Era tarde, pero estaba cenando en un ambiente tranquilo en el restaurante Daytona Grill & Bar de Marbella, en pleno Puerto Banús, cuando de un momento a otro la calma se convirtió, en sus propias palabras, "en caos".

Un grupo de chicos apareció de la nada en la avenida Julio Iglesias y comenzó "una pelea feroz". En medio de la trifulca, un chico recibió "un golpe tan brutal que cayó como un saco, quedando inconsciente durante 5 o 10 minutos", relata Kevin, aún impactado.

Justo después, escuchó a otros gritar: “¡Agárrale el cuchillo!” y vio cómo varios jóvenes le abrían el bolsillo. "Mi amigo me dijo que los demás también iban armados". El balance de fuentes policiales de la pelea es de un detenido y una persona herida, aunque no contabilizan de inicio al chico inconsciente, que siempre según Kevin, fue retirado de la zona a la llegada de los agentes.

Minutos después, con la calle ya llena de coches de patrulla, vio a otro joven (menor de edad) con un torniquete improvisado, "sangrando por todo el brazo". "Todo apuntaba a que había sido apuñalado o cortado con vidrio. El que estaba inconsciente había desaparecido, pero el suelo donde cayó estaba cubierto de cristales rotos, prueba muda de la violencia de la noche", relata.

Efectivamente, fuentes cercanas a la investigación confirman a EL ESPAÑOL de Málaga que el joven fue apuñalado en el brazo, siendo trasladado al Hospital Costa del Sol donde le cosieron con una veintena de puntos.

Pero eso no es todo. Según Kevin, en mitad de la trifulca, "dos sonidos fuertes rompieron el aire" y una mujer gritó aterrada que uno de los chicos llevaba un arma de fuego. "El pánico nos hizo correr de vuelta al restaurante para escondernos", confiesa.

Hasta el lugar se trasladaron la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios, tras recibir la llamada de varios testigos alertando de la trifulca, con al menos una persona herida.

En un vídeo que se ha compartido en redes sociales se ve a un grupo de jóvenes pegándose entre ellos, justo frente a un negocio de hostelería donde muchos de los clientes se quedan alucinando con la escena. Todos los intervinientes, podían ser una decena, son aparentemente muy jóvenes.

Hasta el momento se desconoce el origen de la pelea. Kevin, de origen extranjero, pero residente en Estepona, reconoce que no entiende cómo Marbella se ha puesto a la altura de Miami, donde vivió un episodio de características similares. "Es inentendible", sentencia.