Del Golfo a Miami pasando por Marbella: así es The Delmore, la torre de lujo con pisos a partir de los 15 millones

Uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de lujo del Golfo, DAMAC International, con sede en Dubái y proyectos icónicos en Reino Unido, Arabia Saudí, Líbano y Jordania, ha elegido Marbella para presentar el que será su primer proyecto insignia en Estados Unidos: The Delmore.

Se trata de una torre residencial ultra premium frente al mar en la zona de Surfside, en Miami. El inmueble ha sido diseñado por el reconocido estudio Zaha Hadid Architects.

El exclusivo encuentro tuvo lugar en la finca Ana María del Marbella Club Hotel, reuniendo a más de 30 inversores de alto patrimonio procedentes de Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

Entre los asistentes se encontraban representantes de family offices del Golfo, altos ejecutivos de banca privada, gestoras patrimoniales y líderes del sector hospitality, según han dado a conocer desde la firma.

El evento representó el reforzamiento de los lazos financieros entre dos de los mercados de lujo más dinámicos del mundo, el de Marbella y el de Miami.

Equipo de The Delmore.

"La elección de Marbella no es casual", afirma Pedro Román Martín, empresario local y anfitrión del evento. Por su parte, Farid Moussallem defendió que con The Delmore, la empresa introduce "un nuevo paradigma de lujo, algo que nunca se ha hecho antes".

En este sentido, habló de una residencia diseñada exclusivamente para los más exigentes del mundo.

Detalles de la torre

The Delmore marca la entrada oficial de DAMAC en el mercado residencial estadounidense. Incluye una torre de 12 plantas situada en el exclusivo Triángulo de los multimillonarios en Surfside, con 37 viviendas que oscilan entre 650 metros y los 930 metros, techos de 3 metros de altura y un garaje privado climatizado para tres vehículos por residencia, además de servicio de mayordomo personalizado.

Cuenta con más de 5.100 metros cuadrados de servicios premium, desde restauración privada hasta un santuario de bienestar, acceso directo a 60 metros de playa privada y precios a partir de los 15 millones de dólares. El diseño interior corre a cargo de Hirsch Bedner & Associates y la finalización está prevista para 2029.

España se ha convertido en una de las principales fuentes de inversión inmobiliaria europea en EE.UU. Muestra de ello son los datos de la National Association of Realtors (NAR), que confirman que los compradores españoles invirtieron más de 650 millones de dólares en activos residenciales en EE.UU. en 2024, siendo Florida el destino principal, con más del 30% del total.

Además, informes de la consultora Transnational Homes y del portal Zillow reflejan que la demanda de compradores europeos, especialmente españoles, se ha multiplicado en zonas como Miami-Dade, Fort Lauderdale y West Palm Beach entre 2022 y 2024.

Inversores de Estados Unidos

Por otro lado, los inversores estadounidenses están incrementando su presencia en la Costa del Sol, con una inversión total en el Triángulo de Oro de Marbella, Estepona y Benahavís que superó los 3.200 millones de euros en 2024, un 20% más que en 2023.

Según Knight Frank (The Wealth Report 2025), Marbella es la ciudad española con mayor porcentaje de compradores internacionales en el sector de lujo, con un 82% de las operaciones de más de un millón de euros realizadas por extranjeros, y con los estadounidenses ya entre los cinco principales países compradores.