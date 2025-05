Extinguida la responsabilidad penal del acusado de maltrato a cinco mujeres con las que convivía en Marbella

El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga declaró extinguida la responsabilidad criminal de un hombre acusado por varios delitos de maltrato habitual y lesiones contra al menos cinco mujeres con las que supuestamente convivía en la localidad malagueña de Marbella y mantenía relación de pareja; una causa que comenzó en 2014.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que el juzgado declaró extinguida la responsabilidad penal por auto de prescripción y archivo dictado en noviembre del pasado año 2024.

Dicho juzgado era el encargado del enjuiciamiento de este caso, que comenzó a investigarse en Marbella tras la denuncia de nueve mujeres contra este empresario iraní por supuesto maltrato y amenazas. De hecho, se fijaron varias fechas para la celebración de la vista oral, la última en 2019.

Pero, el juicio tuvo que suspenderse antes de empezar al no ser localizado el acusado, por lo que en junio de 2019, el juzgado Penal 14 le puso en busca para su detención y presentación en el juzgado y con el fin de poderlo citar a juicio y que designara abogado y procurador de oficio porque los anteriores habían renunciado.

Asimismo, posteriormente, en mayo de 2020, se declaró la rebeldía del procesado, lo que supuso una suspensión de plazos procesales en este caso, que finalmente ha terminado archivándose, con la extinción de la responsabilidad penal.

La Fiscalía malagueña solicitó inicialmente una pena de 12 años y cuatro meses de prisión para el acusado. Según el escrito inicial formulado en su día por la acusación pública y al que tuvo acceso Europa Press, el procesado mantuvo una relación sentimental "simultánea con varias mujeres de diferentes países", a las que conoció en Londres o en España.

El ministerio fiscal sostenía que, "ganada su confianza, las trasladó con su consentimiento a Marbella" y que mantenía una supuesta "actitud de dominación, sometimiento y adiestramiento" con ellas, a las que obligaba "a importantes limitaciones económicas, a prácticas sexuales no deseadas" y a tomar sustancias; además de presuntamente, imponerles "obligaciones como no hablar, sólo sonreír y no mostrar emociones".