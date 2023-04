Arde de madrugada el chiringuito El Nini de San Pedro Alcántara (Málaga)

Las imágenes del chiringuito El Nini totalmente carbonizado han sido lo primero que han visto los vecinos marbellíes a través de sus redes sociales cuando se han despertado este viernes 21 de abril. Un incendio se declaró la pasada madrugada en el interior del local, situado en el paseo marítimo de la localidad de San Pedro Alcántara.

Varios vecinos han reseñado a este periódico que escucharon una explosión sobre las tres de la madrugada. De hecho, varios de ellos se pusieron en contacto con el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que comenzó a recibir las primeras llamadas de particulares sobre las 3.30 horas alertando del siniestro. Todos hablaban de que había un incendio en el paseo marítimo, pero muchos no sabían que se trataba de El Nini.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marbella Se Queja (@marbellasequeja2021)

A la zona de trasladaron Bomberos de Marbella, Policía Local y Policía Nacional. De momento, no ha trascendido a cuanto ascienden los daños materiales, pero por las imágenes parece que el local ha quedado absolutamente destrozado y, afortunadamente, no constan daños personales, pues en ese momento no había nadie trabajando en el establecimiento.

