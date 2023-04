Un error judicial anula la causa contra 5 sospechosos de un rapto en Marbella

Noticias relacionadas La Policía detiene a 15 personas por el secuestro en Marbella de 4 hombres que fueron torturados

Un error judicial ha anulado la causa contra cinco de los seis investigados por su presunta relación con el secuestro de un empresario holandés que está desaparecido desde agosto de 2020, cuando un grupo de falsos policías se lo llevó a punta de pistola.



La jueza que llevaba el caso en 2022 no solicitó la prórroga de la instrucción y toda la investigación policial posterior, a partir del 20 de enero de 2022, ha quedado anulada, según el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.



El secuestro se produjo sobre las 22:00 horas del 22 de agosto de 2020, fecha en la que el empresario y su mujer, padres de cinco hijos, pasaban unos días en Marbella. Los cinco hijos se habían quedado en un piso de lujo que habían alquilado en Marbella y no presenciaron el secuestro de su padre.



Ambos volvían de cenar cuando dos vehículos les cortaron el paso cuando circulaban por la avenida del Prado, a la altura de la calle París, y varios hombres armados y disfrazados de policías los sacaron del vehículo a golpes y se lo llevaron delante de su esposa.



Desde entonces la familia no ha recibido ninguna llamada pidiendo dinero ni ha recibido una prueba de vida pero recientemente habían ofrecido una recompensa de 100.000 euros por encontrarlo.



Debido a este secuestro se inició un procedimiento judicial hace ya dos años y medio, tiempo que la causa estuvo secreta y por tanto ninguno de los abogados personados en el procedimiento, ni defensa ni acusación particular, pudieron acceder a las actuaciones.



La actuación dejó de ser secreta el pasado 14 de febrero y fue en ese momento cuando uno de los abogados de uno de los investigados detectó que no se había solicitado la prórroga pertinente y que ello podía anular todas las actuaciones desde ese momento.



Ninguno de los abogados pudo detectar el error procesal ya que la causa estaba secreta, ha explicado Javier Muriel, letrado de una parte de la familia, que lamenta como en este procedimiento han pasado hasta cinco jueces.



Este letrado ha advertido que ya no se puede hacer nada contra estas cinco personas ni con toda la investigación realizada por el grupo II de Crimen Organizado de Málaga, justo cuando se realizaron los mayores avances policiales.



Esta investigación policial permitió confirmar la relación entre una serie de personas de la misma organización y dos de ellos fueron detenidos el pasado febrero (dos franceses, de 37 y 42 años), investigados por un presunto delito de secuestro y, en uno de los casos, por falsedad documental.



El juez acordó la libertad provisional de ambos con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional, aunque ahora tras declararse nula la causa quedan en libertad sin cargos.



Aunque en la causa había seis investigados a partir de esta resolución el procedimiento solo continuará contra uno de ellos, porque su investigación es anterior a enero de 2022 y todo lo posterior queda anulado.

Sigue los temas que te interesan