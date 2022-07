El emotivo rescate de una cría de pez luna desorientada en Marbella, en vídeo

Era un día de playa normal para Amelia, una joven que había acudido a Playa Río Verde de Marbella para pasar la mañana. Sobre las doce de la mañana de este miércoles observó "una situación rara", en sus propias palabras, que finalmente le dejó sin palabras.

Amelia observó que un bañista andaba observando algo en el agua. En un principio creía que sería una tortuga, porque no le alcanzaba la vista. Sin embargo, se acercó un poco para verlo aunque fuera de refilón y el bañista le informó de que se trataba de una cría de pez luna algo despistada. Este avisó también a un socorrista para ayudar al pez, que en principio creen que se desorientó por la cantidad de motos de agua que había en la zona.

"La verdad es que no sabía que en la Costa del Sol había peces luna", declara la chica, que no dudó en grabar el rescate del pez por parte de los dos hombres. "Fueron rapidísimos. Muy bonito por parte del bañista el no dudar ni un segundo en lanzarse para ayudar", añade.

El rescate del pez luna.

En las imágenes cedidas por la joven, se puede apreciar cómo el socorrista opta por subirse a una moto de agua y, en una especie de plataforma o camilla, con ayuda del bañista, montaron al pez para llevarlo mar adentro con mucha delicadeza.

El gesto ha sido aplaudido por los marbellíes, que apuntan en su gran mayoría que "este tipo de gestos son los que deberían prevalecer en Marbella". Según Jara y Sedal, el pez luna es el pez óseo más pesado del mundo, con una media de 1.000 kilogramos de peso y con ejemplares que alcanzan más de tres metros de longitud y superan las dos toneladas. En algunas ocasiones contadas pueden verse por la Costa del Sol, puesto que se alimentan de medusas principalmente.

Desde el Aula del Mar de Málaga cuentan a este periódico que este tipo de peces suelen verse por la zona, aunque cuando se acercan mucho a la costa no suelen estar con buen estado de salud. De igual forma, señalan que el del vídeo es muy pequeño y que podría ser una cría.

