"Marbella vice": vecinos se quejan de una mujer bailando sobre un coche en plena autovía

El vídeo de una mujer bailando en bikini sobre un vehículo en plena autovía en la localidad malagueña de Marbella se ha viralizado en las últimas horas de este domingo.

La cuenta de denuncia y activismo social @marbellasequeja2021 ha compartido el vídeo en una publicación de Instagram con el siguiente mensaje: "Marbella Vice comienza el verano en 3,2,1....... agarraos que vienen curvas".

Las imágenes han sido recibidas con estupor por algunos usuarios: "Madre mía, cómo va este año la gente y aun no es verano", "Los que trabajamos para el turismo estamos hartos de esta clase de turismo, qué vergüenza" o "Qué pena Marbella, quién la ha visto y quién la ve" son algunos de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marbella Se Queja (@marbellasequeja2021)

No obstante, no todos lo ven igual y las imágenes también han abierto un debate: "No dejáis disfrutar a nadie", "Encima que viene uno a gastar pasta, ¿qué tienes, complejo de policía?" o "Bueno, Marbella no es famosa por sus bibliotecas precisamente" han sido otras reacciones.

El suceso con la chica bailando encima del vehículo fue grabado en vídeo en varias puntos de la ciudad, en uno de ellos, mandando besos desde una rotonda.

Los grabaron en varios puntos pic.twitter.com/7JMRljaG7f — NIPORWIFI © (@niporwifi) June 12, 2022

