Juanma Moreno: "Vamos a luchar por mantener los 65 millones de presupuesto en sanidad en Málaga"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado esta mañana en la provincia de Málaga que el bloqueo a los presupuestos por parte de PSOE y VOX en el parlamento andaluz, supone "una pinza que atenaza el futuro de Andalucía".

En la inauguración de las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella, Moreno ha subrayado que, desde el Gobierno autonómico, "vamos a luchar por mantener los 65 millones de euros previstos en materia sanitaria para la provincia de Málaga"

Sin embargo, ha comunicado que ese bloqueo a las cuentas presupuestarias de cara al año 2022 "deja en el aire 600 millones de euros para acometer mejoras en la sanidad de Andalucía". Según explica, esta negación "afecta exclusivamente a los ciudadanos andaluces y va a complicar la viabilidad de otros proyectos" y, para el ejecutivo andaluz, "no hay mayor prioridad que la salud".

El propio presidente autonómico ha denunciado que el "no" a estos presupuestos, "los más importantes de la historia y absurdamente bloqueados" no han visto la luz "por capricho de PSOE Y VOX", a los que les ha pedido explicaciones en el parlamento. Critica que estos grupos políticos "no han tenido en cuenta a los andaluces" y que estas cuentas "eran estratégicas para la reconstrucción de Andalucía tras la pandemia".

Hospital Costa del Sol

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, ha afirmado que, para el año 2023, la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella "estará al servicio de todos los ciudadanos".

Así, ha manifestado que, seis meses de desbloquear este proyecto de ampliación, se han adjudicado las obras por un valor de 44 millones de euros. "Estamos cumpliendo los plazos previstos y a un ritmo muy efectivo", ha expuesto Moreno. Igualmente, "para el año que viene" ya estará prácticamente finalizado "el grueso de estas labores de ampliar el hospital".

En este sentido, ha señalado que Marbella "crece por encima de la media", con un ritmo de aumento de poblacion en torno al 3 por ciento anual. Por tanto, "se amplía la capacidad de asistencia" y subraya que "las infraestructuiras sanitarias son acorde a las necesidades de la ciudad". Este crecimiento demuestra "el dinamismo económico" que ostenta la Costa del Sol, generando empleo y riqueza, lo que se traduce, según Moreno, en "una oportunidad de vida y laboral".

De acuerdo con este proyecto, el Hospital Costa del Sol contará con una ampliación de más de 30.000 metros cuadrados. Asimismo, entre otras mejoras, destaca el refuerzo de 68 nuevas camas, un aumento del 90% de espacio en consultas, se ha duplicado la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- o la llegada de cuatro nuevos quirófanos "de última generación", ha señalado el presidente popular.

Igualmente, esta nueva parcela del complejo hospitalario también contará "con un aumento de servicios y especialidades demandadas por los ciudadanos", expone Moreno. Entre estas nuevas áreas, se hallan servicios de radioterapia, oncología con hospotalizacion, medicina nuclear, neurología, cuidados palitivos o salud mental, "tan deteriorada en la pandemia".

El presidente de la Junta augura que este hospital recibirá, de media, "unas 35.000 consultas anuales", de manera que la llegada de estas especialidades va dirigida a ofrecer "una atención más adecuada y eficiente". De hecho, "este aumento de servicios evitará desplazamientos innecesarios y reducir la presión en otros centros sanitarios de la provincia", ha reconocido Moreno.

Vacunación

Por su parte, Juanma Moreno también ha querido recordar que "el Covid no se ha ido" y "sigue infectando y matando a personas en Andalucía". Ha anunciado que a lo largo de la tarde de este viernes se reúne en comité de expertos "para valorar la evolución de la pandemia".

Moreno, en línea con lo que había expresado en fechas anteriores, ha indicado que Andalucía "va a plantear el pasaporte Covid para acceder a centros hospitalarios y espacios sociosanitarios", en referencia a las residencias de mayores, donde conviven "personas vulnerables". El propio presidente asegura que "seguimos trabajando para que los andaluces vacunados puedan disfrutar de la libertad personal y no sean abocadas nuevas restricciones".

Ha hecho un llamamiento a las personas no vacunadas en Andalucía, recordándoles que "deben ser muy prudentes, puesto que son nominados a enfermar y fallecer". Afima que la vacuna está probada científicamente y "es segura", por lo que les anima a "abrazar la vida".

En esta línea, Andalucía ya ha inoculado más de un millón de "dosis de refuerzo", lo que significa que "sigue liderando la vacunción y protegiendo a su gente", ha apuntillado Moreno. Además, los próximos grupos de edad en recibirla, de acuerdo con el Gobierno autómico, serán los menores de sesenta, cincuenta y cuarenta años", junto con el personal sanitario.

A pesar de que la incidencia en Andalucía es menor que la media de España, Moreno ha solicitado mucha prudencia de cara a las próximas fiestas navideñas, "sensatez y serenidad", ya que la evolución de la pandemia es "imprevisible".

