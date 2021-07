Marbella roza el toque de queda y la alcaldesa dice que su tasa Covid "no es real"

Marbella es uno de los tres municipios andaluces de más de 5.000 habitantes que superan este miércoles 21 de julio la tasa de 1.000 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días.



Es la cifra fijada por la Junta como criterio para decretar cierre perimetral y toque de queda con aval judicial, a 24 horas de que los comités provinciales de alerta de salud pública se reúnan para revisar las restricciones vigentes por municipios. Conil de la Frontera (Cádiz) y Villanueva de Córdoba (Córdoba) son los otros dos municipios andaluces en esa situación.



La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha insistido este miércoles en que la tasa de incidencia acumulada de COVID en dos semanas en el municipio -que supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes- "no es real" y ha defendido las medidas en vigor que ha adoptado el Ayuntamiento para frenar la propagación del virus.



"Para un municipio turístico como Marbella, los datos que baraja y cómo determina el ministerio la incidencia por el número de habitantes no es real", ha señalado Muñoz, quien ha incidido en que "no es verdad que tengamos 1.000 contagios por 100.000 habitantes", cifrando el número "en torno a los 300 o 400". "Creo que se tiene que tener en cuenta para adoptar las medidas", ha agregado.

Evaluación específica

La Junta de Andalucía, a propuesta del comité de expertos, ha decidido proponer la limitación de movilidad en horario nocturno entre las 2:00 y las 7:00 horas en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes que presenten una incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes.

Esta propuesta será validada por los Comités Territoriales de Alto Impacto en Salud Pública este jueves -hasta ahora se reunían los miércoles-, una vez que se hayan evaluado todos los parámetros epidemiológicos. En el caso de los municipios con menos de 5.000 habitantes, se hará evaluación específica. Esta medida deberá ser posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El miércoles pasado, la Junta decidió no proponer restringir la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial de ningún municipio de la comunidad autónoma al revisar, como cada semana, la situación epidemiológica de cada uno de ellos, a pesar de que en esa semana cinco municipios con más de 5.000 habitantes superaban la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Fue la segunda vez que se dio esta circunstancia desde que el 9 de mayo decayó el estado de alarma que el Gobierno decretó por segunda vez para el conjunto de España en lo que va de pandemia para frenar la expansión de contagios.

