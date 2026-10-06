Imagen de la Junta Local de Seguridad entre el Ayuntamiento de Málaga y la Subdelegación del Gobierno. Ayuntamiento de Málaga

Málaga afea a la Policía Nacional una "falta de colaboración puntual" durante la manifestación del 28-S

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga reprocha a la Policía Nacional una «falta de colaboración puntual» durante la manifestación no autorizada del 28 de septiembre. El incidente aludido se relaciona con la instalación de tiendas de campaña en la plaza de la Constitución durante el recorrido de la protesta por la vivienda. La Junta Local de Seguridad abordó los recientes tiroteos en Barcenillas, Muelle 1 y calle Jara, además de la situación del narcotráfico en la Costa del Sol. El Consistorio pidió conocer los efectivos del Plan Costa del Sol y del servicio nocturno en Málaga, pero esas cifras no se concretaron en la reunión.

El Ayuntamiento de Málaga ha afeado a la Policía Nacional una "falta de colaboración puntual" durante la manifestación no autorizada celebrada el pasado 28 de septiembre en la ciudad y vinculada a la crisis de la vivienda.

El citado episodio, relacionado con la instalación de tiendas de campaña durante el recorrido por la plaza de la Constitución, ha sido uno de los asuntos abordados este martes en una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente.

La reunión se ha celebrado después de los recientes episodios violentos con armas de fuego registrados en distintos puntos de Málaga, entre ellos Barcenillas, Muelle 1 y calle Jara, y también ha permitido abordar la situación del narcotráfico en la Costa del Sol.

En el encuentro han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; los concejales delegados de Seguridad y del Distrito Centro, Avelino Barrionuevo y Francisco Cantos; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; y los mandos de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica.

El Ayuntamiento ha planteado así ante la Junta Local de Seguridad una cuestión relacionada con la coordinación entre los distintos cuerpos policiales, aunque desde el propio Consistorio se ha subrayado al mismo tiempo la voluntad de mantener la máxima colaboración entre las fuerzas de seguridad, "tal como viene ocurriendo hasta ahora".

Efectivos de refuerzo

La Junta Local de Seguridad también ha servido para poner sobre la mesa el número de efectivos policiales disponibles en Málaga.

En concreto, el Ayuntamiento ha solicitado conocer cuántos agentes del refuerzo del Plan Costa del Sol se encuentran en la ciudad, así como el número de policías que están prestando servicio durante el horario nocturno dentro del dispositivo ordinario.

Según la información facilitada por el Consistorio, estas cifras no se han concretado durante la reunión.

La petición se produce en una Junta convocada con carácter extraordinario y urgente después de los últimos acontecimientos violentos con armas de fuego registrados en la ciudad. Entre ellos figuran los episodios ocurridos en Barcenillas, Muelle 1 y calle Jara.

La reunión también ha abordado la situación del narcotráfico en la Costa del Sol, dentro del análisis de seguridad planteado por los responsables municipales y los mandos de los distintos cuerpos policiales.