La Avenida de Andalucía busca una segunda vida: Málaga empieza a imaginar su gran reforma medio siglo después

Infografía de la actuación prevista en parte de la Avenida de Andalucía. Ayuntamiento de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Málaga prepara la regeneración integral de la Avenida de Andalucía, un eje de casi dos kilómetros inaugurado en la década de los 70. El Ayuntamiento prevé adjudicar en las próximas semanas la redacción del proyecto, aunque las primeras obras no se esperan antes de 2027. La intervención plantea modernizar aceras, mobiliario y carril bici, integrando las jardineras existentes y creando más sombra, zonas de encuentro y juegos infantiles. La reforma busca mejorar los itinerarios peatonales entre el Centro histórico y el futuro CaixaForum, en un eje hoy muy condicionado por el tráfico.

Más de 50 años después de su inauguración, Málaga se empieza a tomar en serio la necesidad de intervenir drásticamente sobre la Avenida de Andalucía. Uno de los grandes ejes viarios y urbanos de la capital de la Costa del Sol, con casi 2 kilómetros de longitud, empieza a ser sometido al escrutinio y al análisis de los técnicos municipales, con el objetivo de poner sobre la mesa una propuesta de regeneración integral.

Aunque la iniciativa se encuentra aún en un estado embrionario, la decisión del equipo de gobierno del PP de ir adelante con la misma es clara.

De hecho, la intención es que en las próximas semanas quede adjudicado el servicio de redacción del proyecto de ejecución de una operación de enorme envergadura física y económica.

A la espera de que se dé ese paso, en el marco de un acuerdo marco que afectará a otro puñado de actuaciones, todo hace pensar que habrá que esperar a 2027 para ver las primeras actuaciones en marcha.

Sobre este particular, las fuentes consultadas admiten que si bien el proyecto afectará a todo el eje, el desarrollo de los trabajos tendrá que ser objeto de diferentes fases y concursos de obra.

Imagen histórica de la construcción de la Avenida de Andalucía. Ayuntamiento de Málaga

El punto del que pretende partir el equipo de gobierno es el de un anteproyecto en el que se plantea la necesidad de integrar la vegetación de las jardineras ya existentes en buena parte de su recorrido, con una modernización de espacios peatonales y mobiliario, así como del carril bici.

La intención es avanzar en esta línea, dando continuidad al espíritu que ha marcado en las últimas décadas las grandes operaciones de regeneración del Centro histórico y su entorno. Muestra de ello son la semipeatonalización de la Alameda Principal y la reurbanización de la calle Carretería.

En este sentido, cobra relevancia la posibilidad de que con la operación planteada se generen itinerarios peatonales mucho más amables que los actuales, capaces de enlazar el casco antiguo con el futuro CaixaForum, que está proyectado en la parcela que hay frente a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Hay que recordar que la previsión es que este centro cultural esté operativo a lo largo de 2027.

En la memoria anual de la Gerencia de Urbanismo, correspondiente a 2025, se subraya el valor de la iniciativa, señalando la existencia de una propuesta “de alternativas a la urbanización actual, muy condicionada por la intensidad de tráfico”.

Textualmente se alude al tratamiento de aceras "como zonas de esparcimiento", de manera que sean dotadas de lugares de sombra y puntos de encuentro. Al mismo tiempo, se apuesta por incluir juegos de niños.

El valor simbólico de la obra es mayor si se tiene en cuenta que la Avenida de Andalucía quedó finalizada e inaugurada en la década de los 70.

Sin embargo, la idea de conectar el Centro de la ciudad con el oeste ya era objeto de análisis desde 1861, cuando el arquitecto José Moreno Monroy proyectó un ensanche que atravesara parte de El Perchel. Las expropiaciones y los derribos comenzaron a partir de 1940.

Con la construcción de este gran eje llegaron las sedes administrativas que hoy se mantienen en sus laterales, caso de Hacienda (edificio cerrado desde hace años a la espera de su rehabilitación), la sede de Unicaja, El Corte Inglés, el antiguo edificio de Correos.