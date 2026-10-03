Administración de Loterías y Apuestas del Estado. Imagen de archivo EP

El sorteo del Euromillones toca en Málaga: el boleto acertante de El Millón, vendido en la capital

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LO ESENCIAL Las claves El boleto acertante de El Millón del Euromillones del viernes 2 de octubre se validó en la Administración de Loterías número 67 de Málaga capital. El punto de venta está situado en el Centro Comercial Carrefour Alameda. La combinación ganadora estuvo formada por los números 8, 35, 7, 10 y 22, con las estrellas 10 y 2. El premio de Primera Categoría, con cinco números y dos estrellas, se validó en Cabezón de la Sal (Cantabria).

El boleto acertante de El Millón del sorteo del Euromillones celebrado este pasado viernes, 2 de octubre, ha sido validado en la Administración de Loterías número 67 de Málaga capital, situada en Centro Comercial Carrefour Alameda.

Así lo han informado desde Loterías y Apuestas del Estado en una nota, en la que han precisado que la combinación ganadora del sorteo de este sorteo del viernes ha estado formada por los números 8, 35, 7, 10 y 22.

Las estrellas son 10 y 2. La recaudación ha ascendido a 47.486.533,60 euros.

Hay un boleto acertante de Primera Categoría (5+2) de Euromillones, que ha sido validado en España, en concreto en el Despacho Receptor número 69.930 de Cabezón de la Sal (Cantabria), situado en El Sol, 11.