Málaga vuelve a manifestarse por la vivienda y reclama soluciones: "Es un clamor popular que inunda las calles"

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LO ESENCIAL Las claves Miles de personas se manifiestan en Málaga por soluciones a la crisis de vivienda; el Sindicato de Inquilinas cifra la asistencia en 50.000 participantes. La protesta reclama frenar los precios del alquiler, los desahucios y las dificultades de los vecinos para acceder o permanecer en una vivienda. Los convocantes denuncian cuatro desahucios diarios en Málaga y alertan de los "desahucios silenciosos" por no poder renovar contratos o asumir nuevos alquileres. Las organizaciones mantendrán una acampada hasta el martes y plantean avanzar hacia una huelga general de alquileres en noviembre.

Málaga ha vuelto a salir a la calle para reivindicar soluciones a la crisis de la vivienda en España. Miles de personas han participado este sábado en la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas y la plataforma Un Techo por Derecho, que ha recorrido el centro para denunciar las dificultades que encuentran cada vez más vecinos para acceder y mantenerse en una vivienda.

La movilización ha comenzado a las 19.00 horas en la Plaza de la Constitución y ha avanzado por Calle Larios, la Alameda y otras vías del centro. Una protesta que se produce un día después de que el Congreso rechazara los dos decretos planteados por el Gobierno en materia de vivienda.

El Sindicato de Inquilinas cifra en 50.000 personas la asistencia a la manifestación de Málaga, una cifra que eleva el alcance de una protesta que se ha desarrollado también en otros municipios andaluces y ciudades españolas.

Durante la marcha se han podido escuchar reivindicaciones relacionadas con el precio de los alquileres, los desahucios y la dificultad para encontrar una vivienda en la ciudad.

Los convocantes reclaman, además, avanzar hacia una huelga general de alquileres en noviembre y mantener la presión en la calle durante los próximos días.

De hecho, el movimiento tiene previsto continuar con la protesta. Los organizadores han anunciado su intención de mantener hasta el martes una acampada como parte de las acciones para reclamar medidas ante la situación del mercado de la vivienda.

Imagen de la manifestación. Paula Tejada

La portavoz del Sindicato de Inquilinas en Málaga, Carmen Olmedo, ha defendido durante la movilización que existe un "clamor popular" que está recorriendo las calles para reclamar respuestas a las administraciones.

A su juicio, las instituciones "no han hecho absolutamente nada" ante un problema que afecta especialmente a quienes buscan una vivienda de alquiler.

Málaga se ha convertido en uno de los principales focos de esta problemática por la subida de los alquileres y la presión que soporta su mercado residencial.

Desde la plataforma Un Techo por Derecho, su portavoz, Ysabel Torralbo, ha señalado precisamente a la capital como un ejemplo de lo que, a su juicio, no se debe hacer en materia de vivienda.

Torralbo ha criticado el modelo que está siguiendo la ciudad y ha denunciado que Málaga ha ido perdiendo parte de su identidad mientras el mercado residencial queda cada vez más condicionado por grandes inversores y fondos.

Los convocantes también han puesto el foco en los desahucios. Según sus datos, en Málaga se producen cuatro al día, aunque advierten de que la cifra no refleja toda la realidad del problema.

A estos casos suman los denominados desahucios "silenciosos": personas que terminan su contrato de alquiler y no pueden renovar o encontrar otra vivienda en la ciudad debido a los precios.

Entre los asistentes a la marcha se encontraba el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, además de representantes provinciales de distintas formaciones de izquierda.

La protesta se enmarca así en una movilización más amplia para reclamar cambios en las políticas de vivienda y que el acceso a una vivienda deje de estar condicionado por unos precios que, según los convocantes, están expulsando a vecinos de sus propios barrios.