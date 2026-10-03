La gran reforma del viejo 'Edificio Negro' de Málaga se frena: suspenden el concurso para diseñarla

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LO ESENCIAL Las claves EPGASA suspende el concurso de 499.106 euros para redactar la reforma integral del Edificio Negro tras admitir el TSJA un recurso de los arquitectos contra la licitación. La actuación prevista, de unos 19 millones, se dividía en dos fases para mantener la actividad de los cerca de 700 trabajadores del inmueble. La primera fase renovaría zonas comunes, sótanos, cubierta, planta baja y la planta 14; la segunda extendería el modelo a las plantas de oficinas. La reforma busca corregir el deterioro y deficiencias de seguridad, especialmente contra incendios, y recuperar espacios como la cafetería y el salón de actos.

La gran reforma del Edificio Negro de Málaga tendrá que esperar. La Empresa Pública de Gestión de Activos (EPGASA), dependiente de la Junta de Andalucía, ha acordado suspender temporalmente el procedimiento para contratar la redacción del proyecto que debe definir la transformación integral del inmueble de la Avenida de la Aurora, una actuación que contempla posteriormente una inversión de unos 19 millones de euros.

La decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya admitido a trámite el recurso presentado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) contra los pliegos y el anuncio de licitación.

La Mesa de Contratación ha optado por detener el concurso antes de su adjudicación para evitar que una eventual resolución judicial favorable obligue a revisar las actuaciones ya realizadas.

El contrato ahora suspendido, con un valor de licitación de 499.106 euros, comprende la redacción del proyecto básico de las dos fases, el proyecto de ejecución de la primera, los estudios de seguridad y salud, las direcciones de obra y ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la asistencia técnica de la primera fase.

Aunque en 2014 se renovó su envolvente exterior mediante una fachada ventilada para mejorar su comportamiento energético, el interior conserva buena parte de los materiales e instalaciones originales.

El pliego que rige la actual actuación advierte de que desde su construcción "nunca se ha llevado a cabo una actuación completa" que permitiese adaptar el inmueble a las necesidades actuales de un edificio administrativo. La intención era, por tanto, acometer una reforma de gran alcance que modernizase las instalaciones, reorganizase los espacios y mejorase su aprovechamiento.

Dos fases

La intervención se ha diseñado para ejecutarse en dos grandes etapas, precisamente para permitir que los alrededor de 700 trabajadores que ocupan el edificio pudieran mantener su actividad.

La primera fase, presupuestada en unos 5,8 millones de euros, afecta al esqueleto y las zonas comunes del inmueble. Incluye la planta baja, los tres sótanos, la planta técnica de cubierta y la planta 14, que debía convertirse en el prototipo de la futura distribución de las oficinas. También contempla la renovación de los núcleos de aseos y de las redes verticales de instalaciones de todas las plantas.

La segunda fase, con un presupuesto de aproximadamente 12,8 millones de euros, supondría extender ese modelo al resto de las plantas de oficinas, de la primera a la decimotercera.

La reforma pretende además recuperar espacios actualmente sin uso o infrautilizados. Es el caso de la antigua cafetería y del Salón de Actos, cuya capacidad actual, de unas 250 butacas, se considera superior a las necesidades de la sede. El proyecto plantea reducirlo a unas 175 plazas y generar además un aula de formación de unos 80 metros cuadrados.

También se prevé concentrar en la planta baja los servicios de comedor y vending, eliminando la proliferación de pequeños offices con microondas y cafeteras repartidos por las plantas.

El edificio, bajo la lupa

La suspensión de la licitación llega, además, en un momento especialmente sensible para el inmueble. Los sindicatos habían denunciado ante la Inspección de Trabajo diferentes problemas relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos laborales.

Entre las deficiencias señaladas figuraban vías de evacuación obstruidas por mobiliario, problemas en el cuadro general eléctrico, deficiencias en el cableado de los sistemas contra incendios, sistemas de detección de incendios insuficientes y puertas que no reunirían las condiciones adecuadas frente a un posible incendio, además de otras irregularidades.

La Inspección de Trabajo ha dado la razón a los representantes de los trabajadores respecto de las deficiencias denunciadas, lo que añade presión a una reforma que ya aparecía justificada en los propios documentos de contratación por el deterioro de las instalaciones y la antigüedad del inmueble.

De hecho, la seguridad contra incendios constituye uno de los capítulos específicos de la futura intervención. El proyecto debe contemplar un estudio exhaustivo de la fachada ventilada, el sellado cortafuegos de los pasos de instalaciones y la sustitución de puertas para garantizar la correcta sectorización del edificio.

La intervención tendrá además una dificultad arquitectónica singular: la reducida altura disponible en las plantas. El pliego señala que la distancia hasta el forjado es de apenas 2,84 metros, una cota que condiciona la instalación de los nuevos sistemas de climatización y los techos técnicos.

La reforma tendrá que incorporar estas instalaciones sin reducir excesivamente la altura libre y evitando generar una sensación de espacio excesivamente comprimido.

Todo ello deberá hacerse manteniendo además determinados elementos originales del edificio. Entre ellos se encuentran los mosaicos geométricos situados en las zonas de acceso a los ascensores y las escaleras, que el proyecto plantea conservar como parte de la identidad arquitectónica del inmueble.