Basic Fit se apunta a la avenida de los "Gym-dos": ya se anuncia en los bajos de una promoción nueva

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LO ESENCIAL Las claves Basic Fit abrirá un gimnasio en los bajos de una promoción de Neinor en la avenida de Los Guindos, reforzando la concentración de centros deportivos de la zona. La llegada de la cadena neerlandesa elevará a seis las cadenas de gimnasios del entorno, donde ya operan Synergym, Fitness Park, Clever Nutrition&Training, Anytime Fitness y Vals Sport. Los Guindos reúne tres gimnasios pared con pared: Synergym, Clever Nutrition&Training y el recién inaugurado Fitness Park, de más de 1.400 metros cuadrados. El nuevo Basic Fit será el decimoquinto centro de la cadena en la provincia de Málaga y el octavo dentro de la capital.

A la avenida de Los Guindos, en este periódico ya le hemos cambiado hasta el nombre. Entre bloques de pisos recién estrenados y las naves que todavía aguantan en pie, que sustentan negocios como La Cochera Cabaret, del actor Salva Reina, esta vía del oeste de Málaga se ha ganado a pulso el apodo de avenida de los "gym-dos" ante el interés por la zona que están presentando en los últimos años las cadenas de gimnasio. Y la lista de inscritos sigue creciendo.

El próximo en llegar será Basic Fit. La cadena de origen holandés ya ha colgado varios carteles promocionales que anuncian su desembarco en un local situado en los bajos de una promoción de viviendas levantada recientemente por Neinor.

Con su apertura, el entorno de Los Guindos sumará una sexta cadena a las cinco que ya operan en la zona, Synergym, Fitness Park y Clever Nutrition&Training, en la misma acera, y Anytime Fitness y Vals Sport, en los aledaños. A todas ellas se añade un veterano del barrio, el gimnasio Sparta de la barriada de Puerta Blanca, a menos de cinco minutos a pie.

Aunque se rumoreó que Vivagym iba a quedarse con el local de la antigua Peugeot, finalmente se ha instalado un concesionario de coches de Flexicar que lleva unos meses en funcionamiento. Lo que sí que adquirió fue a la cadena Synergym, que llegó la primera a esta avenida.

El kilómetro cero de Synergym

La historia de esta fiebre del músculo y la mancuerna arrancó en septiembre de 2014. Hace justamente 12 años abrió sus puertas el Synergym Los Guindos, el primer gimnasio de una marca que usaría este local como trampolín para expandirse por toda España.

Aquella avenida tenía entonces poco que ver con la actual. En los últimos años, muchas de sus antiguas naves comerciales e industriales han ido desapareciendo para dejar sitio a viviendas y a nuevos negocios, y los gimnasios han sabido leer ese cambio.

Más de una década después de su estreno, el centro pionero sigue en plena forma. En julio de 2025 pasó por una remodelación integral, con una inversión superior a los 250.000 euros y más de 70 máquinas nuevas de la marca Technogym. La compañía, además, ha cambiado de manos este 2026, tras su compra por el grupo Vivagym, también de origen malagueño.

Tres gimnasios pared con pared

Pocas calles de Málaga pueden presumir de una estampa como la que ofrece hoy este tramo de Los Guindos, donde 3 gimnasios comparten fachada uno junto a otro. El Synergym tiene a un lado el centro Clever Nutrition&Training, que se instaló en el local contiguo ya en esta década.

Al otro lado se sitúa el vecino más reciente. A finales de febrero de 2026 abrió el Fitness Park, un gimnasio de más de 1.400 metros cuadrados que hace esquina con la avenida de Velázquez, por donde tiene su puerta de acceso.

A pocos metros de ese cruce, ya en la propia avenida de Velázquez, funciona desde noviembre de 2024 el Anytime Fitness Santa Paula. Sus 650 metros cuadrados supusieron el aterrizaje en Málaga de esta cadena franquiciadora estadounidense, nacida en Minnesota.

La oferta se completa con Vals Sport. La cadena malagueña abrió en julio de 2025 su centro Los Guindos en la calle Cartaya, junto a la calle Realenga de San Luis, con más de 1.000 metros cuadrados dedicados a sala de musculación y actividades dirigidas.

El número 15 de la provincia

Basic Fit, especializada en el fitness low cost, cuenta en la actualidad con 14 gimnasios en la provincia, 7 de ellos en la capital. El de Los Guindos será el número 15 y el octavo dentro de la ciudad.

En Málaga capital, la firma neerlandesa ya está presente en Boulevard Louis Pasteur, Armengual de la Mota, Félix García Palacios, Isaac Peral, Carrefour Alameda, Héroe de Sostoa y calle Olmos. Fuera de la capital tiene 2 centros en Torremolinos y 1 en Marbella, Estepona, Mijas, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga.

La compañía supera los 2.150 clubes repartidos en 12 países, y España se ha convertido en uno de sus mercados estratégicos. En 2025 alcanzó los 230 centros en territorio nacional tras 21 nuevas aperturas, un 10% más que el año anterior.