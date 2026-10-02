Vistas del Club Mediterráneo de Málaga y del puerto de la ciudad. EEM

Ya es oficial: el Club Mediterráneo seguirá en el puerto de Málaga hasta finales de 2057

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LO ESENCIAL Las claves La Autoridad Portuaria de Málaga aprueba prorrogar la concesión del Real Club Mediterráneo hasta el 31 de diciembre de 2057. La ampliación, de 30 años y 16 días, garantiza la permanencia de la sede social del club en el recinto portuario. El club abonará 262.831,20 euros anuales en tasas de ocupación y actividad, frente a los cerca de 5.000 euros que pagaba hasta ahora. La concesión afecta a unos 12.000 metros cuadrados y reportará a la Autoridad Portuaria más de 5 millones de euros durante la prórroga.

La histórica relación del Real Club Mediterráneo con el puerto de Málaga se prolongará por otros 30 años.

Así lo ha acordado ya oficialmente el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, validando una decisión que se daba por hecha desde hace meses.

La sesión celebrada este viernes ha dado luz verde a la prórroga de la concesión administrativa por 30 años y 16 días, lo que permitirá a la histórica entidad mantener su sede social en el recinto portuario hasta el 31 de diciembre de 2057.

El acuerdo pone fin a meses de tramitación para prolongar la presencia de una institución fundada en 1873 y estrechamente vinculada a la historia de la ciudad.

En agosto del pasado año, este periódico ya desveló que la Autoridad Portuaria apostaba por una prórroga en lugar de abrir un nuevo concurso para adjudicar los terrenos.

De acuerdo con los detalles conocidos, la ampliación del tiempo de concesión del espacio incorpora una modificación sustancial de las condiciones económicas que hasta ahora venía asumiendo el Club Mediterráneo.

En este sentido, se plantea el pago anual de 262.831,20 euros en concepto de tasas de ocupación y actividad asociadas a la concesión. Una suma muy superior a los apenas 5.000 euros que había estado pagando hasta ahora.

El cambio responde a que la actividad desarrollada por la entidad —instalaciones deportivas, actividades sociales, restauración, ocio y servicios administrativos— se considera con autonomía funcional y económica suficiente, por lo que queda sometida al régimen económico-financiero portuario, incluida la tasa de actividad.

Hasta ahora, el Club Mediterráneo disfrutaba de una bonificación del 97,78% en las tasas tras una resolución judicial de los años noventa, lo que reducía notablemente la cantidad abonada al Puerto.

Tomando como referencia el periodo de ampliación aprobado, la Autoridad Portuaria ingresará más de 5 millones acumulados en concepto de tasas.

La concesión afecta a una superficie de alrededor de 12.000 metros cuadrados dentro de la zona de servicio del Puerto, aunque la documentación histórica recoge una ocupación inicial de 14.820 metros cuadrados destinada a instalaciones deportivas.

La permanencia del Club Mediterráneo supone mantener uno de los usos tradicionales del frente portuario, en una zona especialmente sensible por la transformación que ha experimentado el Puerto en las últimas décadas.

Desde su origen, la entidad ha estado vinculada a este espacio. Su primera concesión se remonta a una Real Orden Ministerial de 1927, posteriormente sustituida en 1968 por una nueva concesión administrativa con un plazo inicial de 99 años.