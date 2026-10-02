Una nueva 'riada' sorprende a los vecinos del barrio de la Victoria en Málaga: el agua ha llegado a la plaza de la Merced

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LO ESENCIAL Las claves Una nueva inundación ha afectado al barrio de La Victoria de Málaga sobre las 20:45 horas, previsiblemente por la rotura de una tubería. El agua ha anegado la plaza Alfonso XII, la calle Pedro de Quejana, el Jardín de los Monos, calle Victoria y sus alrededores. Según los vecinos, el caudal ha llegado hasta la plaza de la Merced en pocos minutos. El 112 ha confirmado el incidente y ha movilizado a Policía Local, Bomberos y Emasa; en marzo ya se produjo otra rotura en la misma zona.

Una nueva 'riada' ha sorprendido a los vecinos del barrio de La Victoria a última hora de este viernes. Alrededor de las 20.45 horas, la plaza Alfonso XII, la calle Pedro de Quejana, el Jardín de los Monos, calle Victoria y todos sus alrededores se han empezado a llenar de agua, previsiblemente por la rotura de una tubería.

Vecinos de la zona han señalado a EL ESPAÑOL de Málaga que el agua ha comenzado a salir con tal intensidad que ha llegado hasta la plaza de la Merced en cuestión de minutos.

Esta información la ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a este periódico.

También han señalado que han recibido numerosas llamadas alertando de que esta zona del barrio de la Victoria se estaba inundando por lo que parecía ser la rotura de una tubería.

La sala ha dado aviso a la Policía Local, Bomberos y Emasa. Por el momento no hay más información.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo una tubería se rompió en la misma zona inundando toda la calle Compás de la Victoria y Victoria, sobre todo a la altura de San Lázaro, es decir, las mismas calles que están afectadas ahora.