La restauración de la Torre Mónica acabó con una de las señas de identidad de la costa malaguita. Diputación de Málaga

Levantan las restricciones de baño en tres playas de Málaga capital en la que se había detectado la presencia de E.coli

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Málaga levanta las restricciones de baño en las playas de la Misericordia, Sacaba y Campo de Golf tras confirmar niveles óptimos de E. coli. La playa de San Andrés mantiene temporalmente la recomendación de evitar el baño, a la espera de la resolución definitiva de la Consejería de Sanidad. La presencia de E. coli se detectó tras los alivios puntuales del sistema de saneamiento provocados por las lluvias del 28 de septiembre. Estos desbordamientos evacúan aguas pluviales mezcladas con una fracción de residuales para prevenir inundaciones en zonas con redes unitarias.

La calidad de las playas de la Misericordia, Sacaba y Campo de Golf ya es la adecuada para bañarse, según los últimos análisis efectuados por la Consejería de Salud que certifican que la concentración del parámetro de Escherichia coli (E. coli) se encuentra dentro de los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado en el que se señala que en estas playas se levantan las restricciones de baño, pero no en la de San Andrés.

En esta playa se mantiene la recomendación de evitar el baño con carácter temporal, a falta de la resolución definitiva de la Consejería de Sanidad, si bien las muestras efectuadas ayer por Emasa, cuyos resultados se han obtenido hoy, ya se encuentran dentro de los niveles óptimos.

Cabe recordar que la recomendación de evitar el baño en estas playas por parte del Ayuntamiento se produjo el pasado miércoles, tras recibir una comunicación de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía en la que se aconsejaba la aplicación de medidas preventivas al detectarse en las muestras tomadas el martes 29 por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) la presencia de la bacteria E. coli.

Esta situación es consecuencia de los alivios puntuales que se produjeron el pasado lunes, 28 de septiembre, a raíz de las lluvias registradas durante el periodo en el que se mantuvo activo el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Debido a estas precipitaciones, se registraron alivios en distintos puntos, conforme a la normativa vigente, para evacuar las aguas pluviales mezcladas con una fracción de residuales procedentes de aquellas zonas de la ciudad con sistemas unitarios de saneamiento en los que las pluviales confluyen en las redes que conducen las residuales hasta las depuradoras.

Estos vertidos puntuales, conocidos técnicamente como desbordamiento del sistema de saneamiento en episodios de lluvia, están previstos en el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía (artículo 48 del Decreto 109/2015), ya que no se trata de un fallo del sistema, sino de una respuesta a la función prioritaria de la red en momentos de lluvias, que es evacuar las aguas pluviales y evitar inundaciones.