Zona del barrio de Barcenillas en Málaga, cerca de donde dispararon al joven Nacho, de 20 años, que murió después. EFE/ Carlos Díaz

Uno de los detenidos por matar por error a un joven en Málaga ya fue arrestado por un intento de asesinato y quedó en libertad

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LO ESENCIAL Las claves Uno de los tres detenidos por el asesinato de un joven de 20 años en Barcenillas ya había sido arrestado en 2025 por su presunta participación en un plan de asesinato en Fuengirola. Según la investigación previa, habría proporcionado tres pistolas a un menor de 17 años y a otro acompañante; quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. Los tres sospechosos del crimen de Barcenillas están en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigados por un delito de homicidio. La víctima recibió varios disparos el 19 de septiembre mientras estaba sentada junto a su domicilio; la investigación apunta a un posible error de identificación.

Uno de los tres detenidos por el asesinato de un joven de 20 años en la zona de Barcenillas de Málaga ya había sido arrestado un año antes por su presunta relación con otro plan para matar a un hombre.

En aquella operación, desarrollada en el verano de 2025, la Policía lo detuvo por proporcionar supuestamente tres pistolas a un menor de 17 años y a su acompañante para ejecutar un asesinato en Fuengirola que pudo ser evitado.

El hombre, según ha adelantado ABC, fue entonces puesto a disposición judicial y quedó en libertad provisional a la espera de juicio. Ahora, tras el crimen de Barcenillas, permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza junto a los otros dos detenidos, investigados por homicidio.

La investigación apunta a que el joven de 20 años fue víctima de un error de identificación. Se encontraba sentado en un banco próximo a su domicilio cuando tres hombres se aproximaron y efectuaron varios disparos contra él. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció.

El antecedente del ahora detenido se remonta al verano de 2025. Entonces fue arrestado por su presunta participación en un plan para cometer un asesinato en Fuengirola. Según la información conocida sobre aquella investigación, habría proporcionado tres pistolas a un menor de 17 años y a otro acompañante para llevar a cabo el crimen.

El asesinato pudo ser evitado y la intervención policial permitió detener a los implicados. El hombre fue puesto a disposición judicial y, tras pasar por el juzgado, quedó en libertad provisional a la espera de juicio por aquellos hechos.

Ahora vuelve a encontrarse en el centro de una investigación por un homicidio, aunque en este caso por unos hechos ocurridos el pasado 19 de septiembre en Málaga capital.

Tres detenidos por el crimen de Barcenillas

La Policía Nacional detuvo a tres hombres por su presunta relación con el asesinato del joven. Dos de ellos fueron arrestados poco después del tiroteo, mientras que el tercero fue localizado y detenido ese mismo día en Fuengirola.

Los tres fueron puestos a disposición judicial y el juzgado de Málaga acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Los tres están siendo investigados por un delito de homicidio.

El crimen se produjo el 19 de septiembre en la zona de Barcenillas. La víctima, de 20 años, estaba sentada en un banco próximo a su domicilio cuando los tres hombres se acercaron y comenzaron a disparar contra ella de forma sorpresiva.

El joven resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde finalmente murió.

Una de las principales líneas de la investigación apunta a que el joven no era el objetivo de los autores y que habría sido confundido con otra persona.