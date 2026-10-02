Cultura pone freno a un hotel en el Centro de Málaga por la falta de un plan de protección del Acueducto de San Telmo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Cultura informa desfavorablemente el Estudio de Detalle para agrupar cinco fincas de Carrera de Capuchinos vinculadas a un hotel de 67 habitaciones. La Junta considera incompatible la agregación de parcelas con la protección del Acueducto de San Telmo, declarado Bien de Interés Cultural como Sitio Histórico. El Acueducto de San Telmo carece del planeamiento urbanístico de protección exigido, que impide nuevas parcelaciones o agregaciones mientras no se apruebe. El Ayuntamiento aprobó inicialmente el expediente el 26 de mayo de 2026, aunque ya condicionó su tramitación al pronunciamiento de Cultura.

Apenas semanas después de que el expediente fuese aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, a finales del pasado mes de mayo, la Delegación Territorial de Cultura emitió un informe desfavorable al Estudio de Detalle promovido sobre los números 14, 16, 18, 20 y 22 de esta calle.

La razón esgrimida por la Comisión de Patrimonio es que la operación urbanística planteada no es compatible con la protección del Acueducto de San Telmo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Cultura concluye que no es posible la agregación de las parcelas en las condiciones planteadas. La razón se encuentra en la propia protección del Acueducto de San Telmo, cuyos restos discurren bajo el ámbito afectado y que está declarado BIC con la categoría de Sitio Histórico.

El informe recuerda que el artículo 29.4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece que los instrumentos de ordenación urbanística que incidan sobre bienes integrantes del patrimonio histórico deben ser remitidos a la Consejería competente para su informe, que en estos casos tiene carácter vinculante.

En este caso, la Delegación Territorial analiza específicamente el objeto del Estudio de Detalle: “la autorización de la agrupación de ambas parcelas, para desarrollo de edificación con tratamiento conjunto de parcelas contiguas”.

El ámbito está compuesto por dos parcelas. La primera, correspondiente a los números 14 y 16 de Carrera de Capuchinos, tiene una superficie catastral de 414 metros cuadrados. La segunda, que engloba los números 18, 20 y 22, alcanza los 1.092 metros cuadrados. En total, son unos 1.506 metros cuadrados de suelo afectados por la operación.

Cultura señala que ambas parcelas ya habían sido objeto de informes independientes de la propia Delegación Territorial en relación con su afección al BIC del Acueducto de San Telmo. El nuevo expediente pretende ahora modificar el parcelario existente para permitir su tratamiento conjunto.

Y es precisamente en este punto donde la Administración autonómica encuentra el obstáculo.

Un BIC sin planeamiento de protección

El informe se apoya en la legislación estatal y autonómica sobre patrimonio histórico para concluir que la agregación de las parcelas no puede autorizarse mientras el BIC carezca del planeamiento de protección previsto legalmente.

Cultura recuerda que la Ley de Patrimonio Histórico Español establece que la declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como BIC obliga al municipio correspondiente a redactar un Plan Especial de Protección u otro instrumento urbanístico que cumpla las exigencias de protección del bien.

La misma norma establece que hasta la aprobación definitiva de ese planeamiento no se permitirán, entre otras actuaciones, "alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones".

La Delegación Territorial enlaza esta previsión con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Su artículo 30 establece la obligación de adecuar el planeamiento urbanístico a las necesidades de protección de los bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El problema que detecta Cultura es que el Complejo Hidráulico Acueducto de San Telmo, declarado BIC como Sitio Histórico, no dispone de ese planeamiento urbanístico de protección.

“Al carecer el BIC, en la tipología de Sitio Histórico, Complejo Hidráulico Acueducto de San Telmo de planeamiento urbanístico de protección (...) no es posible la agregación de las parcelas”, concluye expresamente el informe.

El Ayuntamiento había dado luz verde inicial en mayo

El pronunciamiento autonómico llega después de que la Junta de Gobierno Local aprobase inicialmente el Estudio de Detalle el 26 de mayo de 2026. El expediente afecta a las cinco fincas de Carrera de Capuchinos y está relacionado con las obras de un establecimiento hotelero que ya se encuentran en marcha en este ámbito.

El hotel cuenta con autorización municipal desde mayo de 2023 y contempla un establecimiento de 67 habitaciones. La nueva tramitación urbanística pretendía resolver el tratamiento conjunto de las fincas contiguas, en un ámbito donde las determinaciones de protección patrimonial condicionan la actuación.

El propio Ayuntamiento ya advertía en la aprobación inicial de la necesidad de contar con el pronunciamiento de la Consejería de Cultura debido a la afectación al entorno del Acueducto de San Telmo.

La conclusión de la Delegación Territorial es tajante: tras analizar el documento municipal y la documentación existente en su expediente, considera que el Estudio de Detalle “establece una ordenación no compatible con lo establecido en el artículo 20 de la LPHE” y, en consecuencia, emite informe desfavorable.