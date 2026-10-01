Puente usa las palabras de Francisco de la Torre sobre la vivienda para atacar a Feijóo: "Parece Nosferatu a su lado"

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente utiliza unas declaraciones de Francisco de la Torre sobre el precio de la vivienda para atacar a Alberto Núñez Feijóo. Puente califica al alcalde de Málaga como el más moderado del PP y compara a Feijóo con Nosferatu para subrayar su crítica. La polémica surge tras una intervención de De la Torre donde señala que la subida del precio de la vivienda afecta principalmente a quienes no son propietarios. No es la primera vez que Puente y De la Torre protagonizan enfrentamientos públicos a través de las redes sociales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha encontrado en unas palabras del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre el precio de la vivienda un nuevo argumento para cargar contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente socialista ha compartido en X un mensaje de la concejala de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, en el que reproduce una intervención del regidor durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este miércoles, y ha aprovechado la polémica para lanzar un duro ataque contra el presidente de los populares.

"Y este (en alusión a De la Torre) es el más moderado que tienen. Así que no es de extrañar que Feijóo parezca Nosferatu a su lado", ha escrito Puente.

El comentario llega después de que Morillas difundiera un fragmento de la intervención del regidor en el turno de réplica a los grupos de la oposición.

Y este es el más moderado que tienen. Así que no es de extrañar que Feijóo parezca Nosferatu a su lado. https://t.co/6ztMnBr8Wl — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 30, 2026

El alcalde se refería en ese momento al impacto de la subida del precio de la vivienda y diferenciaba entre quienes no tienen una vivienda y quienes ya son propietarios.

"El crecimiento del precio de la vivienda es un problema para los que no tienen vivienda (...) pero para los que tienen vivienda no es un problema. Su patrimonio vale más y les permite aspirar a cambiar", afirmó.

Puente utiliza la declaración del mandatario municipal como punto de partida para trasladar el foco al ámbito nacional y dirigir el ataque hacia Feijóo.

El propio Puente presenta a De la Torre como una referencia del sector "moderado" del PP para, inmediatamente después, establecer una comparación con Feijóo.

Un nuevo episodio

No es la primera vez que las redes sociales se convierten en escenario de un enfrentamiento entre Puente y De la Torre a cuenta de un asunto que afecta directamente a Málaga.

El precedente más reciente se produjo a finales de marzo, durante la crisis ferroviaria provocada por el desprendimiento de un talud en Álora, que mantuvo interrumpida la conexión ferroviaria de Málaga con Madrid.

En aquella ocasión, el alcalde reclamó públicamente información más clara sobre los plazos y la evolución de los trabajos.

"Ha faltado información que sea clara, transparente y que fuera diciendo cómo estaban las cosas", señaló entonces De la Torre, que cuestionó los sucesivos cambios en las previsiones para recuperar la conexión ferroviaria.

La respuesta de Puente llegó a través de las redes sociales. El ministro difundió información sobre los trabajos que se estaban ejecutando en el talud y acompañó la explicación con una frase dirigida expresamente al alcalde: "A ver si le parece suficientemente transparente al alcalde de Málaga".

Puente llegó además a invitar a De la Torre a desplazarse con él hasta la zona de las obras: "Que nos calcemos las botas y se venga conmigo a la obra".

Para sorpresa de Puente, el alcalde respondió que ya había estado en las obras el 1 de marzo y, tras recordar que esa visita figuraba en su agenda pública, aceptó la invitación del ministro: "Será un placer volver contigo. Igual que será estupendo conversar personalmente, en un tono institucional y correcto, en lugar de hacerlo por aquí".