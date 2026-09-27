El solar, situado en Carrera de Capuchinos 15-17, ya tenía licencia para un edificio de viviendas; el nuevo proyecto, promovido por MX Desarrollos Inmobiliarios, prevé una inversión de 2,05 millones. Más información:

De 12 pisos a residencia de estudiantes: el giro urbanístico de una parcela del Centro de Málaga

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Las claves Generado con IA Una parcela del Centro de Málaga pasa de acoger 12 viviendas a una residencia de estudiantes con 29 habitaciones. La promotora, MX Desarrollos Inmobiliarios, ha recibido permiso municipal para el nuevo proyecto, que incluye cinco plazas de aparcamiento. El edificio tendrá 1.505,66 metros cuadrados y un presupuesto de 2,05 millones de euros. El proyecto ha requerido adaptar la documentación a las normativas urbanísticas y obtener autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que limita la altura del edificio a 15 metros.

Donde iban 12 viviendas habrá ahora una residencia de estudiantes con 29 habitaciones.

Este es el importante giro de guion que ha tenido una operación inmobiliaria planteada en los números 15 y 17 de la Carrera de Capuchinos de Málaga.

La actuación, impulsada por la empresa madrileña MX Desarrollos Inmobiliarios, contaba desde hace varios años con licencia para levantar un edificio de viviendas. Sin embargo, la promotora ha decidido cambiar y acaba de recibir la licencia municipal para desarrollar una residencia de estudiantes con cinco plazas de aparcamiento.

La ejecución material del edificio, que tendrá 1.505,66 metros cuadrados, tiene un presupuesto de 2,05 millones.

Este permiso viene a sustituir al que ya existía para el solar. En concreto, el Ayuntamiento había concedido en 2022 una licencia para la construcción de 12 viviendas con 12 aparcamientos, posteriormente modificada en abril y mayo de 2024.

El permiso llegó a expedirse en agosto de ese año. Sin embargo, apenas dos semanas después, el 28 de agosto de 2024, la propiedad solicitó una nueva licencia para desarrollar en la misma ubicación una residencia de 29 habitaciones.

El expediente municipal define expresamente la nueva actuación como una modificación del proyecto anterior, en la que se cambia el uso residencial previsto en el Estudio de Detalle por uso de hospedaje.

El proyecto se desarrolla sobre una parcela agrupada de 414,92 metros cuadrados, resultado de unir las fincas correspondientes a los números 15 y 17 de Carrera de Capuchinos.

El Estudio de Detalle que ordena ambas parcelas fue aprobado definitivamente por el Pleno municipal en noviembre de 2019 y permite su tratamiento conjunto, manteniendo la estructura parcelaria original.

El proyecto mantiene la volumetría establecida y se adapta a las condiciones urbanísticas fijadas para este tramo de Carrera de Capuchinos, donde la ordenación establece una altura máxima edificable y un número obligatorio de plantas de planta baja más dos.

La documentación también recoge modificaciones respecto al proyecto residencial anterior, entre ellas la disposición de la escalera y la configuración del sótano. Se mantienen los patios fijados en el Estudio de Detalle y se ajustan las alturas libres y las cornisas de la nueva edificación a las condiciones establecidas en la ordenación.

Con la nueva residencia de estudiantes, el estándar de aparcamiento aplicable es diferente. Urbanismo establece para este tipo de alojamiento una reserva mínima de una plaza por cada seis habitaciones, por lo que las 29 habitaciones requieren cinco plazas. Todas ellas quedan proyectadas en el propio edificio.

Esta circunstancia permite eliminar la condición especial que vinculaba las dos plazas externas de la calle Refino al proyecto anterior. La nueva licencia deja sin efecto esa obligación al quedar cubierta la reserva de aparcamiento dentro del propio inmueble.

Un proyecto condicionado a los últimos trámites

La tramitación de la licencia se ha prolongado durante casi dos años desde la solicitud inicial de agosto de 2024. El expediente ha requerido informes y modificaciones relacionados, entre otros aspectos, con la protección contra incendios, la georreferenciación de la parcela y las servidumbres aeronáuticas.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento emitió informe favorable condicionado en mayo de 2025, después de que la propiedad incorporase la documentación requerida y modificase los planos del sótano.

También hubo que corregir la documentación gráfica de la parcela. En enero de 2026, el Servicio de Información Geográfica había advertido de que la documentación aportada no coincidía con la parcela definida en el Estudio de Detalle.

Finalmente, un nuevo informe de abril de 2026 concluyó que el proyecto estaba correctamente georreferenciado y que la información aportada coincidía con la alineación y la parcela establecidas en la ordenación urbanística.

La otra autorización necesaria llegó de AESA. La parcela se encuentra afectada por servidumbres aeronáuticas y el proyecto tuvo que obtener un nuevo acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El pronunciamiento favorable, fechado el 7 de mayo de 2026, autoriza la ejecución de las obras y fija una altura máxima de 15 metros para el edificio y de 20 metros para la grúa torre, incluidos sus elementos.

Con todos estos informes incorporados, Urbanismo considera que la actuación se ajusta a la normativa territorial y urbanística y concede finalmente la licencia para construir la residencia.