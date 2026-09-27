Un padre denuncia que dos hombres acosaron a menores a la puerta de un colegio de Málaga: "Solo a las niñas"

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Las claves Generado con IA Un padre denunció que dos hombres acosaron a varias menores a la puerta de un colegio en Ciudad Jardín, Málaga, pidiéndoles que se acercaran a ellos. Uno de los sospechosos se dirigía específicamente a las niñas, llamándolas "guapa" y pidiéndoles que se acercaran, mientras otro repartía caramelos en la puerta. El padre intervino al ver el comportamiento, enfrentó a uno de los hombres y luego presentó la denuncia ante la Policía Nacional. Según el testimonio, el hombre merodeaba el colegio desde la mañana y solo se dirigía a las niñas, lo que generó preocupación entre las familias.

La Policía Nacional ha confirmado que el padre de unas alumnas de un colegio en Ciudad Jardín (Málaga capital) ha denunciado el comportamiento de un hombre que, acompañado de un segundo, siempre según su relato, acosó este viernes a varias menores a las puertas del centro en el momento de la recogida y les pidió que fueran hacia él.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga describen que la denuncia se interpone por un "extraño comportamiento" del sospechoso y que, hasta el momento, no consta ninguna detención.

Este periódico ha podido acceder a la denuncia y contactar con el denunciante, que ha explicado que los hechos ocurrieron este viernes cuando recogió a sus hijas del centro.

El hombre asegura que vio al individuo agachado a la altura de las alumnas más pequeñas, de 4 años, llamándolas. "Guapa, guapa, mírame, mírame, guapa. Ven, ven", le repetía, según su testimonio.

Le sorprendió que nadie reaccionara del todo a su alrededor. Asegura que "la puerta del colegio estaba llena de padres y de madres" y que "parecía que nadie veía nada". Decidió intervenir cuando vio al hombre insistir con una niña pequeña que estaba con su abuela. Según su relato, la mujer intentaba alejarse con la menor, visiblemente agobiada. El padre se dirigió a él y le dijo "oye, ¿qué haces? A las mujeres y a los niños no se les molesta".

La respuesta del individuo, siempre según el denunciante, fue primero de desafío. Cuando comprobó que el padre iba en serio empezó a gritar "yo nada, yo nada" y a repetir que él solo quería "paz y amor". "Decía 'yo felicidad, yo felicidad'", recuerda.

El padre explica que otro hombre, que se encontraba cerca, estaba repartiendo también caramelos a las niñas en la misma puerta. Afirma que algunas familias los aceptaban y dejaban que sus hijas se acercaran a él, algo que no terminaba de comprender, por el aspecto que presentaba y, sobre todo, porque era un desconocido.

Tras el enfrentamiento, optó por marcharse. Fue más tarde cuando supo, por lo que le trasladaron otras familias, que la Policía habría acudido a la zona para identificar al hombre. Este extremo no ha sido confirmado por las fuentes policiales consultadas.

Según lo que cuentan los propios alumnos, el individuo habría pasado la mañana merodeando junto a las ventanas del colegio que dan a la calle. El padre asegura que se habría acercado a las aulas de Infantil de 4 y 5 años y que, desde la ventana, llamaba a las niñas. "A los niños no, solo a las niñas", subraya.

Cuando conoció en casa lo que había ocurrido por la mañana, decidió acudir a la Policía y presentar la denuncia ante unos hechos que califica de inadmisibles "para que conste que no es ningún bulo".