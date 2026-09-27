La calle donde han sucedido los hechos. Google Maps Málaga

Tres adultos y una niña resulta herida en un incendio en Bailén-Miraflores, en Málaga capital

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Las claves Generado con IA Un incendio en una vivienda de la calle José Carrión Mula, en Bailén-Miraflores (Málaga capital), ha dejado cuatro heridos. Entre los afectados hay dos hombres de 38 años, una mujer de 36 y una niña de siete años. Los adultos han sido trasladados al hospital Regional y la menor al Materno Infantil. El incendio, producido en la tercera planta del edificio, movilizó a bomberos, servicios sanitarios y fuerzas policiales.

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos han extinguido en la mañana de este domingo un incendio en una vivienda ubicada en la calle José Carrión Mula, perteneciente al distrito malagueño de Bailén-Miraflores.

Fuentes sanitarias han confirmado cuatro personas han resultado afectadas como consecuencia del siniestro; se trata de dos hombres, ambos de 38 años, de una mujer de 36 y de una menor de siete años. Los adultos han sido evacuados al hospital Regional y la niña al Materno Infantil.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido varias llamadas alertando del incendio, que tuvo lugar a las 8.30 horas en la última planta, la tercera del edificio. De inmediato se movilizaron bomberos de Málaga, servicios sanitarios del 061, Policía Nacional y Policía Local.

Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas, una escala y dos vehículos ligeros del parque Central (Martiricos). No ha trascendido el estado de salud de la menor tras el suceso.