Cuatro heridos en el incendio de un local de restauración de la avenida Plutarco: se originó en una freidora

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Las claves Generado con IA Cuatro personas resultaron heridas en el incendio de un local de restauración en la avenida Plutarco, Teatinos, Málaga. El fuego se originó en una freidora; tres de los heridos sufrieron intoxicación por humo y uno quemaduras. Bomberos de los parques de Teatinos y Pirámides acudieron con varios vehículos y extinguieron el fuego al mediodía. El domingo fue complicado en la provincia, con otros incidentes graves como una explosión en Cártama y un incendio forestal en Igualeja.

Fin de semana complicado en materia de incendios en Málaga. Este domingo, efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han tenido que actuar en una vivienda de Miraflores, donde cuatro personas han resultado heridas, entre ellas una niña de siete años, y poco después han tenido que actuar en un establecimiento de restauración en la avenida Plutarco, en Teatinos.

El incendio se ha saldado con cuatro personas atendidas por los servicios sanitarios. Los equipos del 061 se han desplazado hasta el lugar, donde han asistido a tres personas afectadas por inhalación de humo que intentaban sofocar las llamas y a una cuarta que sí que ha sufrido quemaduras.

Hasta el local han acudido dotaciones de los parques de bomberos de Teatinos y Pirámides, que han movilizado dos autobombas, una escala y dos vehículos ligeros. Los efectivos han logrado extinguir el fuego este mediodía.

El domingo está siendo difícil en este sentido también a nivel provincial. Dos personas han resultado heridas en una explosión de gas en un asador de pollos en la Estación de Cártama, tras la cual se ha producido un incendio y el derrumbe de gran parte del local y, a ello, hay que sumar el incendio forestal de Igualeja. Más de 200 bomberos llevan trabajando contra las llamas en esta localidad malagueña que se encuentra confinada, al igual que el pueblo vecino, Parauta, por motivos de seguridad.

La evolución del fuego durante la madrugada llevó a la Junta de Andalucía a elevar la emergencia a Situación Operativa 1 sobre las 06.00 horas. Antes de ese paso, la dirección de la emergencia ya había planteado el confinamiento de Igualeja.

Cerca de las 12.00 horas, ante el avance de las llamas hacia Parauta, se envió un mensaje Es-Alert a la población. En él se recomendaba cerrar las ventanas, evitar la exposición al humo y no salir del municipio.

Los dos pueblos permanecen confinados, por lo que no están permitidos los desplazamientos en la zona. La carretera que une San Pedro Alcántara con Ronda está cortada al completo desde su inicio.