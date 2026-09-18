Diseño del proyecto residencial de La Térmica, en el litoral oeste de Málaga. Naiz Homes

Naiz Homes pone cifras a su negocio en la Milla de Oro de Málaga: 600 viviendas y más de 600 millones de facturación

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Las claves Generado con IA Naiz Homes desarrollará 600 viviendas en La Térmica, en la nueva Milla de Oro de Málaga, con una inversión en suelo de 150 millones de euros y una facturación estimada de más de 600 millones. El proyecto de La Térmica se ejecutará en dos fases sobre una superficie de 60.000 metros cuadrados en primera línea de playa, con la primera entrega prevista para septiembre de 2029. Naiz Homes suma más de 900 viviendas en desarrollo en la provincia de Málaga, incluyendo proyectos como Jara de Teatinos, Azulea Chaparral Golf y Casares Golf. La promotora ha inaugurado una nueva delegación en la avenida de Andalucía de Málaga para reforzar su presencia local y consolidar su actividad en la región.

Naiz Homes, que ha aparecido en los últimos meses como uno de los nuevos actores inmobiliarios en la provincia de Málaga, refuerza su presencia en este territorio con la apertura de una nueva delegación en Andalucía.

El movimiento llega acompañado de una cartera de más de 900 viviendas en desarrollo en la provincia y, especialmente, de una de sus principales operaciones en la capital: el proyecto residencial de La Térmica, en la bautizada como nueva Milla de Oro de Málaga.

La previsión de la promotora, que se hizo con este estratégico sector, localizado en el litoral oeste de la ciudad hace unos meses, pasa por levantar unas 600 viviendas.

De acuerdo con los números aportados, la inversión en suelo ronda los 150 millones de euros, mientras que la facturación estimada supera los 600 millones.

La operación se desarrolla sobre una superficie de aproximadamente 60.000 metros cuadrados de edificabilidad en primera línea de playa y está planteada en dos fases. La previsión trasladada por la compañía sitúa la entrega de la primera de ellas en septiembre de 2029.

La Térmica constituye así una de las principales apuestas de Naiz Homes en la provincia, tanto por la dimensión del desarrollo residencial como por el volumen económico asociado.

Más de 900 viviendas en la provincia

Pero La Térmica forma parte de una cartera más amplia. Naiz Homes asegura contar actualmente con más de 900 viviendas en desarrollo en la provincia de Málaga, repartidas entre varios proyectos.

Además de La Térmica, la promotora participa en Jara de Teatinos, donde desarrolla 238 viviendas, y en Azulea Chaparral Golf, con 25 villas. A estas actuaciones se suma el proyecto de Casares Golf, para el que la compañía no concreta en su comunicado el número de viviendas.

La apertura de la nueva delegación, situada en la avenida de Andalucía número 11, busca reforzar la estructura local de la compañía y su implantación en el mercado andaluz.

Enaut Saiz, socio de Naiz Homes, señala que la apertura supone un paso relevante para la empresa y que la promotora llega a Málaga con cuatro proyectos en marcha.

La empresa, con presencia también en el País Vasco y Madrid, asegura que su desembarco en Málaga responde a una apuesta por consolidar su actividad en la provincia y continuar ampliando su cartera de proyectos.