Óscar Puente, junto a la maqueta del IMEC de Málaga. Gobierno de España

El IMEC de Málaga ya tiene fecha: las obras comenzarán en el primer trimestre de 2027

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Las claves Generado con IA Las obras del Centro de Semiconductores IMEC en Málaga comenzarán en el primer trimestre de 2027, con una inversión de 500 millones de euros. La instalación contará con la primera sala blanca de 2.000 m² en España para prototipado de chips de 300 mm y 60 máquinas avanzadas de procesado. El proyecto prevé la creación de hasta 1.700 empleos, incluyendo 200 puestos directos de alta cualificación y 500 indirectos en Málaga. El centro, parte del PERTE Chip y financiado por fondos europeos, busca reforzar la investigación y el desarrollo en semiconductores en colaboración con empresas, universidades y la fundación imec.

El futuro Centro de Semiconductores de Málaga ya tiene fecha para el comienzo de sus obras.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que los trabajos de las instalaciones que se levantarán en el Málaga TechPark comenzarán durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto supone una de las mayores apuestas del Gobierno en Málaga dentro de la estrategia nacional y europea de semiconductores. El Ejecutivo cifra en 500 millones de euros la inversión canalizada a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) para el desarrollo del Centro.

La infraestructura tendrá además un componente tecnológico singular: albergará la primera instalación avanzada de I+D en semiconductores de 300 milímetros de España, con una sala blanca de 2.000 metros cuadrados destinada al prototipado de chips de nueva generación.

En su interior está previsto instalar 60 máquinas avanzadas de procesado, destinadas a facilitar la investigación y el desarrollo de nuevos microchips. La inversión asociada a estos equipos asciende a 267 millones de euros, de los que 150 millones procederán de fondos gestionados por la SETT.

Así será el edificio del IMEC en Málaga. IMEC

1.700 empleos vinculados al proyecto

El impacto previsto no se limita a la construcción y puesta en marcha de las instalaciones. El Gobierno estima que la actividad vinculada al Centro permitirá generar hasta 1.700 nuevos empleos.

De ellos, 200 serán puestos de trabajo directos de alta cualificación y otros 500 indirectos en Málaga y su provincia. A estos se sumarán 1.000 empleos adicionales en el conjunto de España, vinculados igualmente al proyecto.

Son, en todo caso, estimaciones del Gobierno, asociadas al desarrollo y actividad que genere el Centro.

La instalación busca convertirse en un nodo de investigación y prototipado para el sector de los semiconductores y reforzar las conexiones entre las universidades, centros de investigación, empresas, pymes y startups vinculadas a la microelectrónica.

Un centro para investigar y prototipar chips

El proyecto se integra en la estrategia española y europea de semiconductores y forma parte del PERTE Chip, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation.

El Centro contará con imec, fundación internacional especializada en investigación y desarrollo de nanoelectrónica, como socio tecnológico. El proyecto se desarrolla en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, bajo la coordinación técnica de la empresa pública INECO.

Durante la jornada celebrada este viernes en Madrid bajo el título Soberanía Digital: Ahora semiconductores, López ha presentado la maqueta de las futuras instalaciones.

El objetivo es que el Centro contribuya a incrementar la inversión en I+D y a generar nuevas sinergias entre el tejido investigador y empresarial. También se plantea como una herramienta para movilizar capital hacia las tecnologías profundas y reforzar los ecosistemas regionales de innovación.

El ministro ha defendido la importancia estratégica del sector ante el crecimiento de la inteligencia artificial y la creciente presencia de los semiconductores en industrias como la automoción, las telecomunicaciones, la medicina, la movilidad, la fotónica o la tecnología cuántica.