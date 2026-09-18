Tiroteo a plena luz del día junto a un supermercado en Málaga capital: hay un joven herido y un detenido

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Las claves Generado con IA Un joven ha resultado herido de bala en un tiroteo en la barriada de Barcenillas, Málaga capital, junto a un supermercado. Los hechos ocurrieron a las 11:40 horas, cuando se escucharon al menos dos disparos y la víctima pidió ayuda antes de refugiarse en el supermercado. Una persona ha sido detenida por su presunta implicación y la policía investiga si hubo un cómplice, ya que testigos vieron a dos personas huir. El área fue acordonada por la Policía Nacional y Local, y la investigación busca esclarecer las circunstancias del tiroteo.

Nuevo incidente con armas de fuego en la provincia de Málaga. Un joven ha resultado herido de bala en un tiroteo en la barriada de Barcenillas, en Málaga capital) y una persona ha resultado detenida por su presunta implicación en los hechos.

Los vecinos de la barriada malagueña de Barcenillas se han sobresaltado este viernes por la mañana al escuchar varias detonaciones en la plaza Virgen del Rocío. Los hechos han ocurrido a las 11.40 horas, junto al supermercado Día de la zona.

Testigos han confirmado haber oído al menos dos disparos y a un hombre herido gritar "¡Ayuda, ayuda!". Al parecer, el herido se encontraba sentado en la zona cuando fue alcanzado por las balas.

La víctima habría refugiado en el interior del supermercado, donde ha sido atendido por los servicios sanitarios antes de ser evacuado al hospital.

Varios vecinos han avisado de inmediato al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del 061, Policía Nacional y Policía Local, que han acordonado la zona para iniciar las primeras pesquisas.

Las fuerzas de seguridad han logrado detener a una persona por su presunta implicación en los hechos. No se descarta que el agresor contara con un cómplice que también habría participado en el tiroteo, un extremo que de momento no ha sido confirmado por fuentes oficiales, aunque varios testigos han visto a dos personas huyendo del lugar tras escuchar los disparos.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias que han rodeado este nuevo episodio de violencia con armas de fuego.