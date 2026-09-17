De la Torre sugiere que los compradores extranjeros que tensionan la vivienda "compensen económicamente"

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Las claves Generado con IA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, propone que compradores extranjeros que encarecen la vivienda compensen económicamente por su impacto en el mercado local. De la Torre critica las zonas tensionadas, afirmando que pueden reducir la oferta y beneficiar a quienes tienen mayor renta, no a quienes más lo necesitan. El Ayuntamiento prevé que el parque municipal de viviendas en alquiler supere las 5.000 unidades a final de año y defiende fomentar la vivienda protegida mediante colaboración público-privada. El alcalde también plantea implantar una tasa turística para recaudar hasta 40 millones de euros anuales, destinados a ayudar a familias vulnerables.

El asunto de la vivienda preocupa y mucho en Málaga. El encarecimiento de los precios hasta niveles históricos, alimentado por la ausencia de una oferta residencial real, y la existencia de una creciente demanda lo han convertido en centro del debate político local y provincial.

De ello es consciente el alcalde de la capital de la Costa del Sol, Francisco de la Torre, quien en los últimos años asegura haber convertido el tema en eje central de su estrategia municipal.

De ello habló largo y tendido el mandatario municipal este miércoles en el marco de un desayuno informativo organizado por Forum Europa. Aunque interpelado por numerosos y variados asuntos, caso de Ceuta, Marruecos, PTA, movilidad, el de la vivienda fue protagonista.

Y el alcalde sorprendió al poner sobre la mesa la posibilidad de que los compradores extranjeros con mayor capacidad económica que contribuyen a tensionar el mercado de la vivienda compensen económicamente por ese efecto.

"Los noruegos que tensionan y los suecos y los holandeses, que compensen económicamente", vino a sugerir el regidor, para quien estos compradores "estarían encantados de hacerlo porque seguirán comprando, pero sin que haya ese efecto perverso".

Su máxima parte de la premisa de que se trata de ciudadanos con una capacidad económica muy superior a la de los compradores locales, lo que redunda de manera clara sobre el precio actual del mercado.

El fenómeno es claramente visible en Málaga, ciudad con un alarmante déficit de oferta residencial pero que, en los últimos años, ha potenciado su atractivo para compradores que viven fuera y adquieren una casa como inversión, para trasladarse en el futuro o para cambiar de residencia.

"Eso incide en el mercado, porque va a un sector más caro porque son compradores que pueden pagarlo", afirmó.

Críticas a las zonas tensionadas

En su intervención, De la Torre cuestionó el efecto de las zonas tensionadas allí donde se han aplicado, al entender que pueden reducir aún más la oferta y beneficiar a los hogares con más renta, en lugar de priorizar a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

"En zonas donde se han aplicado las zonas tensionadas no hay oferta y se premia no al que más lo necesita, sino a quienes tienen más renta. Juega un efecto perverso", dijo.

Como alternativa, el alcalde defendió mantener y reforzar las ayudas directas a la construcción de vivienda. En concreto, reclamó recuperar la subvención de 50.000 euros por vivienda planteada en el marco de los fondos europeos Next Generation.

La idea de que los compradores extranjeros contribuyan económicamente a compensar la presión del mercado se suma a las medidas que el Ayuntamiento asegura estar impulsando en materia de vivienda.

De la Torre ha explicado que el parque municipal de viviendas alquiladas superará las 5.000 unidades a finales de este año y destacó la promoción de vivienda protegida mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Otra idea planteada pasa por el cambio de la legislación estatal para ofrecer mayor seguridad a los propietarios y generar más estímulos para que las viviendas salgan al mercado del alquiler.

La tasa turística

La vivienda apareció vinculada en sus declaraciones a otra de sus reivindicaciones: la implantación de una tasa turística. De la Torre defendió que la medida permitiría recaudar entre 30 y 40 millones de euros al año, que se destinarían a las familias más vulnerables.

Según sus cálculos, esos ingresos permitirían atender a entre 3.000 y 4.000 familias más de las que reciben ayuda actualmente.

La medida encaja con la visión que De la Torre ha defendido sobre el futuro turístico de Málaga. A su juicio, la ciudad debe apostar por un turismo de mayor calidad, en lugar de perseguir cada año nuevos récords de visitantes.

“Queremos turismo con la máxima capacidad de gasto, hoteles de 5 estrellas, tenemos seis y necesitamos más”, ha indicado. A su juicio, el turismo urbano debe “modularse, con más calidad que cantidad”, de manera que la actividad se perciba como una oportunidad y no genere un rechazo creciente entre los residentes.

"Estamos muy cerca del abandono por parte del Gobierno"

El otro gran bloque de sus declaraciones fue el de la movilidad. De la Torre advirtió de que Málaga y su espacio metropolitano mantienen un déficit importante en este ámbito, acusando de manera directa al Gobierno central de mantener sin calendario algunas de las actuaciones reclamadas.

"Estamos muy cerca del abandono por parte del Gobierno, porque no hay calendario", afirmó.

En este punto, recordó que pasan casi diez años desde que el Ayuntamiento trasladó al Gobierno la propuesta de la vía perimetral, cuya ejecución permitiría aliviar la congestión de la zona este.