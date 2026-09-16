La letra pequeña de la donación de las esculturas del Puerto de Málaga: la condición de Ginés Serrán

El autor de las esculturas, con uno de sus leones. EFE

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga acepta la donación gratuita del conjunto escultórico de Ginés Serrán, valorado en tres millones de euros. La cesión está condicionada a que las esculturas permanezcan en su ubicación actual en el puerto o en un "emplazamiento digno" aún sin definir. Las esculturas, Venus y Neptuno, son piezas monumentales de bronce que pesan más de 5,6 toneladas y han generado debate cultural en la ciudad. El valor artístico y económico de las obras ha sido objeto de análisis, con cifras fijadas unilateralmente por el autor y respaldadas por informes técnicos municipales.

El Ayuntamiento acepta gratuitamente el conjunto de Ginés Serrán y lo valora en tres millones de euros, después de corregir una cifra inicial de dos millones, pero necesita autorización de la Autoridad Portuaria para mantenerlo en su emplazamiento actual

Son las doce del mediodía de este martes 15 de septiembre de 2026. Dos jóvenes extranjeros posan en la entrada principal del puerto de Málaga junto a las monumentales figuras de Venus y Neptuno.

Figuras de bronce de algo más de 5,6 toneladas de peso que desde principios de año se han convertido en protagonistas indiscutibles de una especie de culebrón cultural y social en la capital de la Costa del Sol.

Asunto del que, muy probablemente, son desconocedores quienes se acercan para observar la grandiosidad de un conjunto escultórico que ya forma parte del patrimonio artístico de Málaga después de que la Junta de Gobierno Local aceptase la cesión realizada por el creador del mismo, Ginés Serrán.

La operación no supone un desembolso por la adquisición de las obras. La concejala de Cultura, Mariana Pineda, la presentó como una cesión gratuita e incondicional.

Sin embargo, la lectura del expediente introduce un matiz relevante: el artista vinculó el ofrecimiento a que las esculturas permanecieran en su ubicación actual o, en su defecto, en “otro emplazamiento digno”.

Lo que no concreta el ofrecimiento es qué debe entenderse por "emplazamiento digno", una expresión que deja abierta la cuestión del destino de las obras si finalmente no permanecen en el Puerto. La fórmula parece apuntar a que el conjunto no fue ofrecido para acabar almacenado de forma permanente.

Tras la petición realizada por Ginés Serrán el pasado 1 de septiembre, la decisión del equipo de gobierno ha sido definitiva. Apenas dos semanas más tarde y solo un día antes de que expire el acuerdo de comodato suscrito por el creador con la Autoridad Portuaria, el Consistorio mueve ficha y, pese a la oposición de varios significativos colectivos culturales, avanza para que Venus y Neptuno sigan presidiendo el acceso al recinto portuario un mínimo de seis meses más y un máximo de un año.

Una de las cuestiones que ayer martes más se le planteó a la concejal de Cultura estaba relacionada con el verdadero valor artístico de la obra. Pese a ser licenciada en Historia del Arte, Pineda eludió pronunciarse en términos personales, apuntando de manera directa a la existencia de explicaciones por parte de los técnicos de Cultura.

El expediente, entre otros documentos, como las 12.000 firmas aportadas por Ginés Serrán y los comentarios recopilados por él en redes sociales, contiene el Informe de Valoración de Oferta de Cesión del Grupo Escultórico: ‘Las Columnas del Mar’, firmado por Staff del Servicio de Patrimonio Histórico (Enrique Nadales) y la directora general de Cultura, Susana Martín Fernández.

En el mismo, tras una descripción técnica del conjunto (dimensiones, peso…), se enumeran los merecimientos de Ginés Serrán y su relevancia. El informe municipal lo presenta como "uno de los artistas y escultores monumentales contemporáneos más reconocidos a nivel internacional".

Muestra de ello es que a lo largo de su carrera ha creado más de 3.800 obras (entre esculturas, pinturas y cerámicas) y ha realizado más de 250 exposiciones individuales y colectivas en unos 30 países.

"A título de ejemplo, podemos destacar que es el creador del conjunto escultórico monumental en bronce más grande de los Estados Unidos (Venus, Génesis y Vulcano), que diseñó el monumento de bronce más grande de Filipinas (ubicado en Arcovia City, Manila) y ha desarrollado prolíficos proyectos urbanos y museísticos en China y Japón", se refleja.

En esta misma línea, se defiende: "El valor de sus obras ha sido refrendado con su participación en importantes colecciones y museos internacionales como, por ejemplo, la llevada a cabo en el Museo Guggenheim de Nueva York en la exposición ‘Nuevas Imágenes de España’. También ha recibido multitud de reconocimientos y distinciones destacadas, como pueden ser el Premio Internacional de Arte Fuji (Tokio, Japón), la Medalla de las Artes Lorenzo de Medici, las Llaves de Oro de Miami o el Grand Ordo Supremus Hierosolymitani (Atenas, Grecia)".

Sobre las obras cedidas a la ciudad de Málaga, los firmantes apuntan: "Constituyen una determinada concepción contemporánea de la escultura monumental en el siglo XXI. Dicho conjunto utiliza el bronce, la figura humana, la mitología clásica y la gran escala para erigirse como hito visual. Por un lado, Neptuno establece una relación inmediata con el carácter marítimo de la ciudad de Málaga, mientras que Venus introduce una dimensión simbólica".

Otro detalle a considerar es el valor económico de la cesión, que, según su creador, alcanza los 3 millones. Esta referencia no aparece desde el principio de la tramitación.

La Asesoría Jurídica municipal advirtió de que la propuesta inicial de la concejala fijaba el valor del conjunto en dos millones, mientras que el ofrecimiento del artista y el informe técnico lo situaban en tres millones. Cultura corrigió posteriormente la cifra y elevó la valoración recogida en la propuesta a 3.000.000 de euros.

El informe de valoración detalla que los dos leones se cifran en 250.000 euros cada uno, Venus del Sol en un millón y Neptuno en 1,5 millones. Pero el mismo documento precisa que esas cantidades fueron fijadas unilateralmente por el autor.