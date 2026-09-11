El Metro de Málaga da un nuevo paso: colocada la primera losa de cubrición del túnel de Hilera a Eugenio Gross

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga ha colocado y hormigonado la primera losa de cubrición del túnel entre Hilera y Eugenio Gross, iniciando una nueva fase de ampliación. La losa ejecutada cubre un tramo de 13 metros y permitirá comenzar las labores de urbanización en la calle Santa Elena, manteniendo el tráfico por calle Honduras. El 52% de las pantallas que delimitan el túnel ya están terminadas, y los trabajos avanzan hacia completar 140 metros lineales de losa, equivalentes al 21% del trazado. En paralelo, se están desviando y reponiendo servicios como redes de comunicaciones, saneamiento, gas y electricidad afectados por la obra.

Las obras del tramo 2 de la Prolongación del Metro de Málaga entre calle Hilera y Eugenio Gross siguen avanzando y este viernes han colocado y hormigonado la primera losa de cubrición del túnel.

Con este paso, arranca una nueva fase de la ampliación del Metro, al mismo tiempo que los trabajadores podrán acometer las labores de urbanización del viario ocupado, según han informado en un comunicado.

Esta operación se ha desarrollado ya en un pequeño tramo de 13 metros de longitud entre el punto de conexión con el primer tramo (Guadalmedina-Hilera) y la intersección con la calle Honduras, junto a la calle Santa Elena, donde confluyen los dos primeros tramos de los tres en los que se divide la obra civil de esta ampliación.

Actualmente, el nivel de ejecución de las pantallas, que son los muros que delimitan longitudinalmente el recinto de túnel y estación, presenta un nivel de avance del 52%.

Se ha completado las pantallas del tramo inicial desde la calle Honduras, que conecta con el final del tramo Guadalmedina-Hilera, y hasta la intersección con la calle Martínez Maldonado, así como los tramos de pantallas de la rampa de trabajo en Avenida de la Purísima.

Igualmente, la Junta trabaja en la ejecución de pantallas del tramo de túnel entre las calles Rafaela y Martínez de la Rosa y en el entorno de la futura estación La Trinidad.

Completadas las pantallas en estas localizaciones, ya se ha podido llevar a término la extensión de un pequeño tramo de losa de cubierta, de 13 metros de longitud, al principio del tramo 2.

Estas labores que tendrán continuidad en la calle Santa Elena en dirección a la calle Martínez Maldonado, hasta completar 140 metros lineales de losa, equivalente al 21% del trazado total entre Hilera y Eugenio Gross.

La losa ya ejecutada tiene 8,3 metros de ancho y un metro de espesor, por lo que se han tenido que colocar más de 10 toneladas de ferralla y se ha vertido un volumen de 108 metros cúbicos de hormigón armado.

Según el método utilizado para la construcción del túnel (Cut & Cover), en primer lugar se ejecutan las pantallas longitudinales y a continuación se puede proceder al hormigonado de la losa que cubre el túnel.

Esto permite recuperar la superficie lo antes posible para minimizar el impacto de las obras en la vida de las personas que habitan el barrio.

En este caso, la ejecución de este tramo de losa permitirá que se inicien los trabajos de reurbanización y reposición de la superficie en la calle Santa Elena, de manera que se mantenga en todo momento el tráfico rodado por calle Honduras y se pueda avanzar con la losa hacia Martínez Maldonado.

Una vez ejecutada dicha losa en extensión hasta Martínez Maldonado, se iniciará la excavación de tierras entre pantallas. En primer lugar, se desarrollará la excavación del primer nivel del túnel.

Después se procederá a la ejecución de la losa intermedia y de vestíbulo y, finalmente, la excavación del segundo nivel del túnel y ejecución de la losa de fondo, donde irá la plataforma de vía por la que circularán los trenes.

En paralelo a estos trabajos, las labores en el segundo tramo de la prolongación (que gestiona la Agencia de Obra Pública y construye la UTE formada por FCC Construcción, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen) prosiguen con el desvío y reposición de los servicios afectados: redes de comunicaciones, de saneamiento, abastecimiento, gas y electricidad.