Más de 50.000 personas se echan a la calle en Málaga para apoyar a Ceuta: "No se vende, se defiende"

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 50.000 personas se concentraron en Málaga para mostrar su apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de agosto. El acto en Málaga coincidió con movilizaciones en toda España y la lectura de un manifiesto único elaborado por asociaciones ceutíes. Los asistentes exigieron refuerzo de medios estatales, retorno de migrantes irregulares y apoyo financiero para Ceuta. Participaron autoridades andaluzas y municipales, y se destacaron mensajes de defensa de la soberanía e integridad territorial de Ceuta y España.

Miles de malagueños se han concentrado este miércoles frente al Ayuntamiento y a lo largo del Paseo del Parque para sumarse al acto institucional de apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria que vive desde el pasado 30 de julio, convocado dentro de la jornada estatal impulsada por la plataforma ciudadana Por Ceuta y la iniciativa Ceuta Nos Une.

La concentración, coordinada con decenas de actos similares celebrados a la misma hora en toda España, ha coincidido con la lectura de un manifiesto único y el himno de la ciudad autónoma.

Ante un abarrotado Paseo del Parque, las estimaciones de asistencia varían según los cuerpos de seguridad. La Policía Local de Málaga la ha cifrado con un seguimiento de entre 120.000 y 140.000 personas, mientras que la Policía Nacional ha reducido el dato hasta las 50.000 personas.

En el acto han participado la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y varios concejales de la Corporación municipal.

Durante el acto se ha hecho lectura de la misma declaración que se ha leído en diferentes puntos del país, un texto elaborado por las asociaciones de vecinos de la ciudad autónoma.

La encargada de darle voz en Málaga ha sido Montse Blanco, responsable de la iniciativa "No estamos solos, yo también soy Ceuta" y natural de la ciudad autónoma, donde se crio y estudió antes de trasladarse a Málaga para cursar Económicas y establecer aquí su vida laboral y familiar.

Montse Blanco ha tomado la palabra entre gritos y cánticos, entre los que se han incluido insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o manifestaciones como "Ceuta no se vende, se defiende", y "El pueblo unido, jamás será vencido", entre otros.

Concentración en apoyo a Ceuta. Ayto Málaga

"Los ceutíes queremos denunciar hoy la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de agosto. Estamos afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba nuestros recursos, nuestros servicios públicos y nuestra capacidad para mantener la normalidad", ha señalado Blanco.

En su intervención ha reivindicado que "la soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona" y que "la integridad territorial de España no se negocia", al tiempo que ha insistido en que la presión migratoria "no es un problema de Ceuta, sino de toda España y de la Unión Europea".

El manifiesto ha reclamado al Gobierno central el refuerzo de los medios del Estado en la ciudad autónoma, el retorno efectivo de quienes entraron de forma ilegal, una financiación extraordinaria para hacer frente a la emergencia y apoyo para autónomos y empresas afectadas por la situación.

Blanco ha tenido también palabras de reconocimiento para "los profesionales y servidores públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, sanitarios y voluntarios" que están gestionando la crisis.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha abierto su intervención subrayando la relación singular entre ambas ciudades. "Aunque la Federación de Municipios y Provincias no hubiera tomado la iniciativa, hoy Málaga hubiera estado aquí, porque la relación de Málaga con Ceuta, como con Melilla, es una relación especial. No hay una ciudad en España que tenga más cercanía física ni más conexión", ha afirmado.

De la Torre ha recordado que hace 25 días "la frontera de Ceuta fue traspasada y una invasión de decenas de miles de personas ocupó la ciudad", un episodio que, ha dicho, "no puede repetirse nunca más".

Ha reclamado "fronteras sólidas, fronteras fuertes, fronteras que defiendan la integridad territorial de España" y ha pedido que quienes entraron de forma irregular "vuelvan a Marruecos", subrayando que Ceuta "es frontera de España y de Europa" y que ambas administraciones deben implicarse en la respuesta.

Entre la marea de banderas de España y de Ceuta había personas de todas las edades. "He venido porque tengo familia en Ceuta y lo están pasando muy mal. Esto tiene que acabar", explicaba Ana, una vecina que ha acudido acompañada de sus hijos.

"Los malagueños estamos con Ceuta y vamos a seguir apoyándolos siempre", comentaba Francisco, uno de los manifestantes, mientras se dirigía al Ayuntamiento en un Paseo del Parque cortado al tráfico y en el que se han podido ver numerosas pancartas y banderas.

La movilización no se ha limitado a la capital. Numerosos municipios de la provincia de Málaga han acogido durante la jornada sus propias concentraciones de apoyo a Ceuta, sumándose así al llamamiento estatal de la FEMP y la FAMP.