El Martín Carpena renovará sus gradas por 3,2 millones: el templo del Unicaja ampliará aforo hasta 11.000 localidades

Las claves

Las claves Generado con IA El Palacio de Deportes José María Martín Carpena renovará íntegramente sus gradas con una inversión de más de 3,2 millones de euros. El proyecto permitirá aumentar el aforo en 330 asientos, alcanzando así las 11.000 localidades. Las obras se realizarán en dos fases, durante los veranos de 2027 y 2028, para no interferir con las competiciones y eventos. Se instalarán nuevas gradas telescópicas automáticas, asientos renovados en todas las zonas y mejoras en la accesibilidad y seguridad del recinto.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, ha iniciado el proceso de licitación para la renovación integral de las gradas del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, con una inversión que supera los 3,2 millones de euros. El proyecto plantea sustituir el equipamiento actual y ampliar el aforo en 330 asientos adicionales hasta alcanzar las 11.000 localidades.

El presupuesto base de licitación asciende a 3.267.000 euros, con el IVA incluido, y cuenta con una subvención de un millón de euros de la Diputación Provincial. La actuación podrá cofinanciarse además con fondos de la Unión Europea. Las empresas interesadas disponen de un plazo de 30 días naturales para presentar sus ofertas.

Los trabajos se han coordinado previamente con Unicaja Baloncesto y se ejecutarán en dos fases, durante los meses de verano de 2027 y 2028, para no afectar a las competiciones del equipo cajista ni al calendario de grandes eventos del recinto. El contrato unifica todo el suministro y la obra en una sola adjudicación con el fin de optimizar el control de la ejecución global del montaje.

La inversión municipal se ha dividido en dos anualidades para asegurar la correcta puesta en servicio del equipamiento. La primera fase se estima entre el 5 de julio y el 11 de septiembre de 2027 y comprenderá la retirada completa de las gradas de los sectores A, con 25 años de antigüedad, y B, C y D, con 15 años de servicio.

En su lugar se instalarán nuevas gradas telescópicas automáticas, con sistemas de apertura y cierre motorizados y configuraciones modulares independientes que dotarán de máxima versatilidad al uso de la pista. El proyecto incluye barandillas automatizadas para suprimir los riesgos derivados de los trabajos en altura.

La segunda fase se desarrollará durante julio, agosto y parte de septiembre de 2028. Abordará la sustitución de todos los asientos de las gradas fijas, media y alta, el suministro de butacas en los palcos VIP y de autoridades y la renovación de los asientos abatibles con mesas de trabajo fijas en la grada de prensa.

Esta última fase culminará con la ampliación geométrica del graderío en un mínimo de 330 nuevas localidades, fijadas sobre estructuras de acero estructural laminado. El objetivo de los trabajos es modernizar las instalaciones y elevar la capacidad del recinto hasta los 11.000 espectadores.

Las empresas interesadas deberán presentar sus proposiciones en formato electrónico a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de presentación será de 30 días naturales a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de Málaga Deporte y Eventos.