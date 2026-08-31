Málaga refuerza el control del arbolado tras una nueva rotura: se ha partido un ficus por la mitad en La Paz

Las claves

Las claves Generado con IA Un ficus se partió por la mitad en la barriada de La Paz, Málaga, dejando varias ramas caídas en una zona transitada por peatones. El Ayuntamiento de Málaga ha intensificado el control del arbolado urbano tras varios incidentes recientes de caída de ramas en distintos barrios. Se ha activado un plan de refuerzo enfocado principalmente en eucaliptos y árboles situados en zonas escolares, parques infantiles y áreas de tránsito peatonal. En lo que va de año, se han realizado más de 31.000 actuaciones de mantenimiento en el arbolado, incluyendo podas, revisiones y talas, y se está actualizando la normativa municipal.

Las caídas de ramas de gran tamaño de árboles de Málaga capital en la última semana (Palma-Palmilla, Miraflores, La Victoria), con varios desprendimientos que han sembrado enfado e inquietud en diferentes barrios de Málaga siguen sucediéndose.

La pasada madrugada un ficus ubicado en la barriada de La Paz, a apenas unos pasos del parque del Oeste, se partió por la mitad dejando caer varias ramas al suelo.

El árbol se quebró en la confluencia de la calle Realenga de San Luis con el camino de los Guindos, en una placeta con contenedores por la que transitan peatones a diario y en la que suele haber ancianos sentados en los bancos y chavalería, ya que en la zona hay varios pubs donde juegan al billar y a los dardos.

Además, los vecinos relatan que el desprendimiento se produjo instantes después de que una vecina de la zona tirara la basura, "pudiéndole haber caído a ella encima".

"Cualquier día salimos en las noticias, pero para mal; no es normal el estado de los árboles, cualquier día va a caerle a una pobre jubilada que esté echando el día en su banquito una rama y veremos lo que pasa", cuenta una vecina de la zona oeste, que espera que "el Ayuntamiento ponga soluciones cuanto antes".

Los Bomberos acudieron a la plaza Juan Ruiz Sánchez para acordonar la zona tras recibir el aviso (varios vecinos se percataron del suceso por el ruido) y, ya por la mañana, operarios del servicio de Parques y Jardines se han desplazado hasta el lugar para retirar las ramas caídas y conocer los motivos por los que se ha producido la rotura.

El árbol fue revisado por última vez el 22 de junio, han indicado desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Málaga ha respondido a esta sucesión de incidentes con la intensificación de la vigilancia y el control del arbolado urbano, integrado por 112.000 ejemplares.

A través del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha activado un plan de refuerzo enfocado a los árboles que por sus dimensiones, fisonomía o ubicación podrían presentar mayor riesgo ante una caída de ramas, incluso cuando el ejemplar se encuentre en buen estado.

El plan, trasladado a las empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, se concentra en una primera fase en los eucaliptos.

La medida llega después de que el pasado 22 de agosto la caída de una rama de grandes dimensiones de un ejemplar de la calle Pedro Gómez Sancho, en el distrito Palma-Palmilla, causara lesiones de diversa consideración a 2 chicas que estaban sentadas en un banco hablando. Una de ellas resultó herida grave y entró directa a la UCI. Se sigue recuperando de sus heridas ene stos momentos.

Según el informe de la empresa Thaler, adjudicataria del lote que incluye los distritos Centro, Este, Ciudad Jardín y Palma-Palmilla, aquel árbol figuraba clasificado en riesgo bajo tras la revisión de octubre de 2025 y no mostraba signos aparentes de pudrición, fracturas previas ni plagas.

La fractura se produjo en condiciones de altas temperaturas, elevada humedad ambiental y escaso viento, factores que pueden afectar a la estabilidad de ramas sanas al aumentar el peso de la masa foliar por la retención de humedad.

El Consistorio ha cribado los 1.112 eucaliptos registrados en la ciudad y revisa más de 400 situados en entornos escolares, zonas de estancia, parques infantiles y áreas de tránsito peatonal. En estos casos se está reduciendo la copa y, en los de mayor riesgo, se procede a su retirada y sustitución por especies más adecuadas dentro de las campañas de plantación de otoño.

Entre las últimas intervenciones, la caída de una robinia pseudoacacia el pasado viernes 28 en el parque de la plaza Alfonso XII, en el distrito Centro, ha derivado en la tala prevista de otro ejemplar de la misma especie y la reducción de copa de un tercero, con el parque cerrado de forma preventiva hasta la finalización de los trabajos.

En lo que va de año, el servicio de mantenimiento ha efectuado 31.085 actuaciones en los 11 distritos de la ciudad, entre ellas 19.577 revisiones, 10.286 podas y 1.133 talas, cada una con su correspondiente reemplazo.

Las campañas anuales de plantación han sumado 9.684 nuevos árboles en los últimos 7 años, siempre según los datos aportados por el Ayuntamiento de Málaga.

El seguimiento se realiza a través de la aplicación MyTreeRisk, que clasifica cada ejemplar por niveles de riesgo, del verde (bajo) al rojo (muy alto y de actuación inmediata), y fija su periodo de revisión en función de su fisiología, tamaño, ubicación y de factores externos como el viento, la lluvia o las obras.

El Servicio de Parques y Jardines cuenta además con un equipo de ingenieros técnicos agrícolas para el control de las empresas adjudicatarias.

El mantenimiento del arbolado corresponde a 4 de los 7 lotes del servicio de conservación de la infraestructura verde, con un importe de 14,5 millones de euros anuales que asciende a 18,5 millones al sumar los tres lotes restantes. El Consistorio tramita además una nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano que actualizará la vigente desde 1994.